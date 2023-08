P. Kukiz: wykluczam, by K. Morawiecki przestrzegał przed synem; słowa M. Kołodziejczaka to nadinterpretacja z pogranicza świństwa

Absolutnie wykluczam, by Kornel Morawiecki kogokolwiek przestrzegał przed swoim synem Mateuszem - napisał w środę lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Takie sugestie lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka polityk ocenił jako "nadinterpretację z pogranicza świństwa".

Paweł Kukiz we wpisie opublikowanym na Facebooku odnosi się do startu do Sejmu lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka z list Koalicji Obywatelskiej i pyta publicznie: "Jakie są zobowiązania Tuska względem Ciebie?", "Czy podpisałeś z nim - przed podjęciem decyzji o wspólnym starcie z KO - umowę na realizację Twoich postulatów mających na celu poprawę losu Polskich Rolników?" i " "Jeśli tak, to jakie są te Postulaty? Czy jest w tej umowie np. zobowiązanie Tuska do likwidacji +Piątki dla zwierząt+?".

Zaprzecza też, że - wbrew słowom Kołodziejczaka - PiS nie oszukał Kukiza". "PJK (Prezes Jarosław Kaczyński - PAP) dotrzymał WSZYSTKICH punktów naszej podpisanej umowy a nadto uchwalił mi kilka dodatkowych, nie objętych umową ustaw - choćby wyrównanie świadczeń dla EWK i EWM, czy ostatnio ustawę liberalizującą przepisy istotne dla eksploratorów" - podkreślił.

"Jeśli ktoś mnie oszukał to PSL, który mimo iż zawarł z nami w 2019 umowę na realizację ustawy o sędziach pokoju i referendach, zablokował te ustawy. Z ich głosami obie swobodnie by przeszły, mimo sprzeciwu Ziobrystów. Przypominam, że umowę podpisywałem z PJK i PiS a nie ze Zjednoczoną Prawicą, w skład której wchodzi obóz Zbigniewa Ziobry" - wskazuje Kukiz.

Lider Kukiz'15 zarzuca politykowi Agrounii "skłonność do nadinterpretacji". "Tak było przy +Pegasusie+, tak jest z Twoją ostatnią wypowiedzią o +oszukaniu Kukiza przez PiS+, ale już nadinterpretacją z pogranicza - przepraszam - świństwa jest twierdzenie, że ś.p. Kornel +przestrzegał+ Ciebie przed własnym synem..." - ocenił. "To po prostu niemożliwe, Michał. Kornel opuścił Kukiz'15 właśnie z powodu syna, którego chciał wspierać w obozie Zjednoczonej Prawicy. Kornel był zawsze dumny z syna. Zawsze, nawet gdy nie we wszystkim się z nim zgadzał, to mówił +Mateusz na pewno wie, co robi+...." - podkreślił Kukiz.

"Być może rzeczywiście kiedyś Kornel powiedział Tobie - +nie rozumiem TEJ decyzji Mateusza+. Możliwe, że chodziło o +Piątkę dla zwierząt+ ale absolutnie wykluczam, by przed swoim synem, Mateuszem, kogokolwiek przestrzegał" - napisał.

Podczas poniedziałkowej konferencji lider Agrounii został zapytany o to, "jak można zaufać politykowi, który co dwa miesiące zmienia zdanie". "To jak można zaufać Mateuszowi Morawieckiemu, przed którym przestrzegał mnie jego ojciec na łożu śmierci? Kornel Morawiecki powiedział mi jasno: proszę uważać na mojego syna, ja nie rozumiem jego decyzji, nie współpracuj z Mateuszem Morawieckim, on zawsze cię oszuka" - odpowiedział cytowany w mediach Kołodziejczak.