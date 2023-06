P.Łatuszka: Chaos w Rosji bez wątpienia da nam szansę na wolną Białoruś

Widzieliśmy w sobotę wielką motywację u Białorusinów, przyglądających się temu, co dzieje się w Rosji - mówi w wywiadzie z "Gazetą Polską Codziennie" b.ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Według niego, chaos w Rosji da Białorusi szansę na odzyskanie wolności.

Łatuszka w wywiadzie do poniedziałkowego wydania "GPC" pytany, czy gdyby chaos w Rosji potrwał dłużej, mogłoby dojść do buntu przeciwko Łukaszence, odparł: "Na pewno przygotowaliśmy się na taki scenariusz".

"Gabinet przejściowy, któremu przewodniczy (Swiatłana) Cichanouska, zebrał się w sobotę na naradę. Stworzyliśmy sztab kryzysowy. Weszło do niego kilkanaście białoruskich organizacji demokratycznych. I zaczęliśmy przygotowania do wdrożenia planu +Zwycięstwo+, który ma być realizowany wewnątrz kraju. Oczywiście zaczęliśmy też komunikację z białoruskimi ochotnikami walczącymi w armii ukraińskiej, ale zdajemy sobie sprawę, że są częścią armii ukraińskiej, więc to raczej decyzja strony ukraińskiej byłaby decydująca, chociaż np. dowódca Pułku Kalinowskiego powiedział, że żołnierze są gotowi do działania" - zaznaczył b. ambasador Białorusi w Polsce.

"Zaczęliśmy też komunikację z partnerami międzynarodowymi we Francji, na Ukrainie, Litwie, Łotwie i w innych krajach, żeby wypracować z nimi strategię. W tej sytuacji pracowaliśmy dość aktywnie" - powiedział.

Pytany o założenie, że na Prigożynie się nie zakończy, a w przyszłości ktoś inny rzuci wyzwanie Putinowi oraz o to, czy chaos w Rosji da Białorusi szansę na odzyskanie wolności odpowiedział: "Bez wątpienia da nam to szansę". "Widzieliśmy w sobotę wielką motywację u Białorusinów, przyglądających się temu, co dzieje się w Rosji" - podkreślił Łatuszka.