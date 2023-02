P. Łatuszka: sankcje w stosunku do reżimu Łukaszenki powinny być poszerzone

Uważamy, że sankcje w stosunku do reżimu Alaksandra Łukaszenki powinny być na pewno poszerzone i wykorzystujemy tu drogę narodową, bo niestety Bruksela w ciągu ostatnich 8 miesięcy nie wprowadziła żadnych sankcji - powiedział w czwartek opozycyjny polityk białoruski Paweł Łatuszka.

W środę Grodzieński Sąd Obwodowy skazał działacza mniejszości polskiej i dziennikarza Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa zdecydował o zawieszeniu do odwołania ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. Ruch ma zostać zawieszony od godz. 12 w piątek.

W tym samym czasie minister Kamiński poinformował, że w związku z uchwałą Sejmu RP w sprawie Andrzeja Poczobuta polecił podległym mu służbom przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki. Chodzi o osoby odpowiedzialne za represje wobec Polaków na Białorusi.

Łatuszka pytany był w czwartek wieczorem w Polsat News, czy zawieszenie ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym to dobra reakcja Polski na skazanie Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. "Uważam, że są potrzebne mocne reakcje, mocne decyzje w sytuacji bardzo ciężkiej dla społeczeństwa białoruskiego. Naród białoruski teraz znajduje się pod ogromną falą represji niespotykanych w ostatnich 50 latach" - odparł.

Dlatego - jak dodał - "my zawsze optowaliśmy, jeszcze zaczynając od 2020 roku, że trzeba wprowadzać mocne, uderzeniowe, jednoczesne restrykcje, sankcje w stosunku do reżimu (Łukaszenki)".

"Jeżeli, mówimy o przejściu granicznym, to trzeba brać pod uwagę, że stworzona jest sytuacja w związku z wprowadzeniem różnych pakietów sankcyjnych w stosunku do reżimu Łukaszenki i Putina, że Łukaszenka faktycznie został takim hubem tranzytowym, hubem gospodarczym w interesach Rosji" - podkreślił Łatuszka.

Według niego, zamknięcie przez Polskę przejścia granicznego może być też sygnałem dla Brukseli. "Ostatnio pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że będą sankcje co do reżimu Łukaszenki, ale tak naprawdę do nas dopływają sprzeczne informacje z Brukseli, czy tak się stanie" - zaznaczył białoruski polityk.

Jego zdaniem, jeżeli "się tak nie stanie, to faktycznie Łukaszenka będzie dalej mógł być kontrabandzistą XXI wieku i zarabiać miliardy dolarów na tranzycie i pomagać Rosji w wojnie".

Dopytywany, czy decyzja o zawieszeniu ruchu na przejściu granicznym i wpisanie na listę sankcji kolejnych osób może zaboleć Łukaszenkę, Łatuszka powiedział: "na pewno wszystko boli, oczywiście w różnym stopniu".

"Uważamy, że sankcje powinny być na pewno poszerzone i wykorzystujemy tu drogę narodową, bo niestety Bruksela w ciągu ostatnich 8 miesięcy nie wprowadziła żadnych sankcji w stosunku do reżimu Łukaszenki" - zauważył Łatuszka.