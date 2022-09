P. Lewandowski: Chcemy zaangażować się bardziej w zwalczanie cyberataków na Ukrainie

Chcemy angażować się w coraz więcej aktywności, pozwalających zwalczać działania w zakresie cyberwojny, która toczy się w Ukrainie – zadeklarował w środę na Forum Ekonomicznym w Karpaczu Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w KPRM zajmujący się cyfryzacją.

Pytany na panelu Forum Ekonomicznego poświęconego wojnie w Ukrainie i transgranicznym cyberzagrożeniom, co jest najważniejsze w zwalczaniu obecnego kryzysu związanego z agresją rosyjską na Ukrainę, Lewandowski podkreślił wagę faktycznej i sprawnej współpracy organizacji międzynarodowych, przede wszystkim UE i NATO.

"Musimy wiedzieć, co inni robią i musimy im pomagać, musimy też liczyć na pomoc innych. Myślę, że wśród państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej współpracujemy na wymaganym poziomie zaangażowania. Myślę, że ważne są kwestie sprzętu, walki z dezinformacją i radzenia sobie z poszczególnymi sytuacjami przez poszczególne państwa" - mówił Lewandowski.

Każde państwo członkowskie, każda agencja, każdy organ musi współpracować z innymi, aby walczyć z dezinformacją. Trzeba pomagać także Ukrainie w przenoszeniu kluczowych danych na serwery w Europie. My pomagamy m.in. w budowie centrów danych w Polsce" - przypomniał minister.

"W naszym całym obszarze atlantyckim mamy wspólne wartości, które unaoczniły się podczas tego kryzysu. Potwierdziło się, że jest między nami współpraca, to nam pozwala wygrywać tę wojnę, szczególnie w zakresie cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa" - ocenił P. Lewandowski.

Podkreślił, że Polska pomaga Ukrainie, przekazując sprzęt wojskowy, fundusze, także pomoc w innych formach. Jak zasygnalizował, pojawiają się na ten temat przecieki i liczby, które są czasem przeszacowane, ale też często niedoszacowane. Unaocznił, że jedynie z programu KPRM Cyfryzacja Polska zapewniła Ukrainie wsparcie warte ponad 20 mln dolarów.

"W ramach tej kwoty mieliśmy do czynienia z 10 tys. systemów Starlink, radiostacje, zorganizowaliśmy jedno z centrów danych w Polsce dedykowane współpracy ze stroną ukraińską, w którym przechowywane są dane administracyjne, wszelkie rejestry - te bazy danych, które w sferze cybernetycznej pomagają przetrwać temu państwu na poziomie administracyjnym" - wskazał.

Dodał, że Polska wspiera zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, przekazując urządzenia informatyczne, pośrednicząc też w negocjacjach z dostawcami konkretnego sprzętu, aby wynegocjować niższe ceny.

"Świadczymy również usługi, które są dostępne standardowo dla obywateli polskich, a które powinny być również dostępne dla obywateli ukraińskich przebywających w Polsce. Stworzyliśmy system PESEL dedykowany dla Ukraińców i Ukrainek, usprawniliśmy dostęp do systemu PESEL i innych usług publicznych. Staraliśmy się, aby sprawy formalne mogły być przez Ukraińców załatwiane w większości za darmo na tym samym poziomie, jakie są oferowane Polakom" - wymienił minister.

Zaznaczył, że KPRM Cyfryzacja wdraża też we współpracy z NASK działania informatyczne w ramach walki z dezinformacją. W drugiej połowie sierpnia minister w KPRM Janusz Cieszyński podpisał też w Kijowie list intencyjny, mający na celu uszczelnienie współpracy między Polską a Ukrainą i prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z nowymi technologiami cyfrowymi i cyberbezpieczeństwem.

"Chodzi o to, by angażować się w coraz więcej aktywności, które pozwalają zwalczać działania w zakresie cyberwojny, która toczy się w Ukrainie. Staramy się walczyć skutecznie, bo to jest wspólny wróg, nas i Ukrainy" - zaakcentował Paweł Lewandowski.

