P. Müller: chcemy w większości okręgów podjąć walkę z kandydatami paktu senackiego

Chcemy w większości okręgów podjąć walkę z kandydatami paktu senackiego - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller (PiS). Müller ocenił też, że b. szef PO Grzegorz Schetyna, który będzie kandydatem do Senatu z Wrocławia, "został zesłany na polityczną emeryturę".

W czwartek liderzy opozycji ogłosili, że prace nad drugą edycją paktu senackiego zostały zakończone. Według ustaleń paktu senackiego PSL obsadzi swoich kandydatów do Senatu w 21 okręgach, PO - w 51, Lewica ma 15 miejsc, Polska 2050 - 8 kandydatów, Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski - 3 kandydatów, będzie jeden kandydat bezpartyjny - senator Krzysztof Kwiatkowski (okręg 24 Łódź) oraz jeden kandydat startujący poza paktem, jednak nieformalnie popierany przez wszystkie ugrupowania poprzez niewystawienie przeciwko niemu kontrkandydata. Jest nim obecny senator niezależny Jan Maria Jackowski (okręg nr 39, Ciechanów). Jackowski w ubiegłym roku został usunięty z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Müller pytany przez PAP, kiedy PiS odpowie na pakt senacki, odparł, że jego formacja od dłuższego czasu przygotowuje kandydatury do okręgów senackich. "Te listy są już praktycznie gotowe i niebawem będą komunikowane" - przekazał. "Chcemy w większości okręgów podjąć walkę z kandydatami paktu senackiego" - zapowiedział. "Widzimy też, że w niektórych miejscach doszło do takich dziwnych ustępstw czy sojuszy np. pod kątem Lewicy, więc liczymy na to, że w szczególności w tych okręgach będziemy mogli podejmować skuteczne działania" - dodał.

W ramach paktu senackiego kandydatami PO zostali m.in. były szef partii Grzegorz Schetyna (wystartuje z Wrocławia), a także wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (będzie kandydować z Warszawy).

Polityk PiS odniósł się do tych kandydatur. "Grzegorz Schetyna ewidentnie został zesłany na polityczną emeryturę, a przynajmniej tak chciałby Donald Tusk, i tę decyzję tylko w taki sposób można odczytywać. Wiemy, i to jest publicznie znane, forma i konflikty między Grzegorzem Schetyną i Donaldem Tuskiem" - powiedział. "Co do marszałek Kidawy-Błońskiej, to jestem zdziwiony. Nie wiem, co to jest za ruch. Być może też jakaś wewnętrzna gra frakcyjna" - dodał.

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.