P. Müller: dla rządu priorytetem jest bezpieczeństwo polskiego obywatela, polskiego rolnika

Trwają negocjacje w sprawie importu żywności z Ukrainy. Komisja Europejska nie podjęła właściwych działań, więc musieliśmy wprowadzić zakaz wwozu ukraińskich produktów - mówił w środę rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. Dodał, że dla rządu priorytetem jest bezpieczeństwo polskiego obywatela, polskiego rolnika.

Müller w środę w Radiu Gdańsk został zapytany, na jakim etapie są rozmowy między polskim rządem a Komisją Europejską w sprawie przewozu do Polski żywności z Ukrainy. "Polska kilkanaście tygodni temu przekazywała do Komisji Europejskiej informacje dotyczące ryzyka związanego z destabilizacją rynku rolno-spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Komisja Europejska nie podjęła właściwych działań, więc musieliśmy wprowadzić zakaz" - odparł rzecznik rządu.

Jak dodał, w tej chwili możliwy jest tylko tranzyt towarów przez Polskę. "Nie wycofamy się z tej decyzji, dopóki nie będzie pewności, że ewentualne odblokowanie innych działań eksportowych będzie bezpieczne. Negocjacje trwają" - zapewnił Müller.

"Ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, prewencyjnie wprowadziliśmy zakaz na większą liczbę produktów. W tej chwili trwają negocjacje z Komisją Europejską, zakaz obowiązuje przez najbliższe kilkanaście tygodni. Jest czas na rozmowy. Sprzedaż towarów do innych krajów jest możliwa w ramach tranzytu, to korzystne dla Ukrainy. Pomagamy w eksporcie w taki sposób, by nie destabilizowało to naszego rynku" - zaznaczył Müller.

Rzecznik rządu był również pytany o wsparcie ze strony rządu oraz Unii Europejskiej dla polskich rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku problemów z ukraińskim zbożem w Polsce. "Jeśli mówimy o eksporcie i imporcie, to mówimy o kwotach rzędu miliardów złotych, nawet do 10 miliardów. Takie kwoty proponujemy rolnikom, by ustabilizować sytuację" - poinformował.

"Czy Unia Europejska jest w stanie przekazać środki w takiej wysokości? Ja w to nie wierzę. Ale każdy milion euro, który dodatkowo wchodzi do polskiego budżetu dla polskiego rolnika, jest dobrą informacją" - podkreślił. Dodał, że rząd jest gotowy przekazać środki z polskiego budżetu, ale na niektóre z nich wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.

"Wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku i ile osób zdecyduje się na skorzystanie ze wsparcia. To bardzo szeroki program, który dotyczy wielu obszarów. Dyskutujemy głównie o eksporcie z Ukrainy, ale działania na polskiej wsi mają szerszy charakter. Dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo polskiego obywatela, polskiego rolnika" - zapewnił Müller.

Rzecznik rządu odniósł się także do marszu zapowiedzianego na 4 czerwca przez szefa PO Donalda Tuska. "Donald Tusk próbuje bardzo spolaryzować środowisko polityczne w Polsce. Przygotowuje kolejną aktywność, jeśli chodzi o manifestację. Tak naprawdę w opozycji trwa dyskusja o tym, kto ma być jej jedynym słusznym liderem" - podkreślił.

Zdaniem Müllera, "ta bijatyka pewnie będzie długo trwała". "Nie wierzę w to, że opozycja jest w stanie zrobić jedną listę. Nawet jeśli, byłoby to ugrupowanie bez żadnego programu wyborczego. Nie wierzę, że obywatele dadzą się na to nabrać" - podkreślił.