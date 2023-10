P. Müller: Donald "Nic nie mogę" Tusk wraca na parkiet; to nie będzie przyjemny taniec dla Polaków

Donald "Nic nie mogę" Tusk wraca na parkiet. Obawiam się, że ten taniec Donalda Tuska na parkiecie nie będzie przyjemnym widowiskiem dla Polaków dlatego, że nie zrealizujecie tych zapowiedzi programowych, które zapowiedzieliście - mówił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller do przedstawicieli opozycji .

W niedzielę w programie w TVP Info, gdzie gościem był rzecznik rządu, dyskusja dotyczyła m.in. kwestii programowych i różnic między ugrupowaniami politycznymi obecnej opozycji, które rozmawiają o utworzeniu nowego rządu po wyborach.

Müller zarzucił opozycji, że po dwóch tygodniach od wyborów już wycofują się ze swoich obietnic. "Od dwóch tygodni próbujecie tworzyć wrażenie, że jest problem z budżetem państwa, gdy o ponad 100 procent budżet państwa wzrósł za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości" - mówił rzecznik rządu do obecnych w studiu polityków.

"Teraz, jak się okazuje, już nie dzień po wyborach będzie odblokowane KPO, już najprawdopodobniej nie w grudniu, jak Donald Tusk zapowiadał, ale zaraz będzie to winą albo pana prezydenta, albo Zjednoczonej Prawicy, mimo, że wy deklarujecie, że macie większość parlamentarną" - stwierdził.

"Wy się przygotowujecie na starą, dobrą waszą narracje, że nie ma pieniędzy, albo że ktoś inny jest winny. Donald +Nic nie mogę+ Tusk wraca na parkiet. Obawiam się, że ten taniec Donalda Tuska na parkiecie nie będzie przyjemnym widowiskiem dla Polaków dlatego, że nie zrealizujecie tych zapowiedzi programowych, które zapowiedzieliście" - ocenił Müller.

Zwrócił się też do posłanki Koalicji Obywatelskiej Karoliny Pawliczak z pytaniem, kiedy ewentualny rząd Donalda Tuska uchwali kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych, kiedy będą 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Pawliczak zapowiedziała, że stanie się to bardzo szybko. "W expose pan premier Donald Tusk przedstawi szczegółowy harmonogram" - powiedziała posłanka. Jak dodała, będą to jedne z pierwszych ustaw.