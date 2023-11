P. Müller: Elżbieta Witek byłaby naturalnym kandydatem PiS na marszałka Sejmu

Jeżeli będziemy przedstawiać kandydata na marszałka Sejmu, Elżbieta Witek byłaby naturalnym kandydatem PiS na tę funkcję – powiedział w czwartek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Natomiast czy będziemy przedstawiać kandydaturę, zobaczymy - dodał.

Rzecznik rządu, zapytany o to czy PiS planuje wybrać kandydata na funkcję marszałka Sejmu, poinformował, że ta decyzja zostanie podjęta "jeszcze przed poniedziałkowym posiedzeniem Sejmu". Jako "naturalną" kandydaturę wskazał obecną marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

"Jeżeli będziemy przedstawiać kandydata, no to oczywiście byłaby to naturalna kandydatura. Natomiast czy będziemy przedstawiać kandydaturę, zobaczymy. Decyzje w tym zakresie podejmie kierownictwo partii" - powiedział Müller.

Na pytanie o zarzuty opozycji względem Witek, która miała dopuścić się naruszenia regulaminu Sejmu przy reasumpcji głosowań, Müller określił je jako "absurdalne".

"Absurdalne zarzuty. Jeżeli chodzi o ponowne głosowania w Sejmie, reasumpcja to jest procedura przewidziana w regulaminie Sejmu i ona odzwierciedla później większość na sali. To nie jest tak, że po reasumpcji głosowania zmieniają się wyniki, tylko odzwierciedla się rzeczywista wola posłów, którzy są na sali. Przecież oni głosują ponownie i podejmują decyzję w związku z tym tego typu zarzuty są absolutnie absurdalne" - ocenił. "Być może zaraz powiedzą, że każdy przedstawiciel (przyszłej) opozycji nie powinien mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu" - dodał.

Zdaniem rzecznika rządu, "klub parlamentarny ma prawo wskazania swojego kandydata i będziemy takiego kandydata popierać i konsekwentnie go zgłaszać". Na pytanie o ewentualny brak zgody na wybór kandydata ze strony opozycji, Müller zaznaczył, że "ma nadzieję, że te standardy nie zostaną złamane".

Müller dodał także, że jego zdaniem Konfederacja powinna mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu, tak samo jak każdy inny klub parlamentarny.

"Uważam, że Konfederacja powinna mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu" - powiedział. "Jeżeli to będzie od nas zależało, w tym głosowaniu które będzie przed nami, będziemy popierać, żeby kluby parlamentarne miały przedstawiciela, w tym Konfederacja" - dodał.

Autor: Sławomir Radtke

sar/ itm/