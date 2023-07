P.Müller: jeśli rozstrzygnięcie TK ws. noweli o SN będzie pomyślne, od razu złożymy wniosek ws. KPO

Rząd oczekuje na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i jeśli to rozstrzygnięcie będzie pomyślne, od razu złożymy wniosek do UE dotyczący środków z KPO - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik rządu został spytany m.in. o to, "co robi rząd, aby Polska otrzymała pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy".

"Została przyjęta ustawa o Sądzie Najwyższym, która w tej chwili oczekuje w Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie. Do czasu przygotowania wyroku w tym obszarze polski rząd wstrzymuje swoje działania, to znaczy oczekuje na rozstrzygniecie Trybunału i - jeśli to rozstrzygnięcie będzie pomyślne - od razu składamy wniosek do UE w tym zakresie" - odpowiedział Müller.

Jak dodał, "większość programów przewidzianych w KPO jest realizowana w ramach prefinansowania krajowego - na przykład program +Maluch plus+, różnego rodzaju dopłaty w rolnictwie - w taki sposób, że w momencie uruchomienia kolejnych transz finansowych z KPO, po prostu one pokryją te wydatki, które są realizowane w tej chwili ze środków krajowych". "Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma już wykaz ogłoszonych konkursów, które trwają lub są nawet rozstrzygnięte i które są w realizacji z KPO, tylko w ramach prefinansowania krajowego" - wskazał Müller.

"Nie ułatwia sprawy też to, że na przykład, gdy pojawiają się w Parlamencie Europejskim projekty dotyczące tego, aby PE wezwał do uruchomienia środków z KPO, polska opozycja głosuje przeciw lub nie głosuje w ogóle. To jest sytuacja sprzed dwóch dni - polscy posłowie do PE nie głosują za wezwaniem do wypłacenia środków z KPO. My mówimy o polskich posłach do PE, to jest kuriozalna sytuacja" - ocenił rzecznik rządu.

We wtorkowym głosowaniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego. Podczas debaty zgłoszono trzy poprawki przez grupę EKR, do której należy PiS. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO, wezwania KE, aby zakończyła prace nad kwestią przymusowej relokacji migrantów oraz uruchomienia unijnych środków na uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski.

W środę rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do przyjęcia przez PE rezolucji, wskazywał, że "podczas głosowania wyszły na jaw dwie rzeczy". "Po pierwsze, że politycy opozycji, którzy zasiadają dziś w PE zagłosowali przeciwko Polsce. Druga sprawa, podczas głosowania nad tymi poprawkami, politycy opozycji zagłosowali przeciw tym rozwiązaniom, przeciwko rozwiązaniom, które były w interesie Polski i polskich obywateli" - mówił Bochenek.

W TK od kilku miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału, który utrudnia w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie 11 sędziów. Pełen skład jest zaś na przykład wymagany do rozprawy ws. styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z wniosku prezydenta Andrzeja Dudy, którą głowa państwa skierowała w lutym do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej. Nowelizacja ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy.

W przyszłym tygodniu - 19 lipca - w składzie pięciorga sędziów TK ma zająć się natomiast wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego, który dotyczy konstytucyjności jednego z przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK (art. 37; ust. 2 zdanie pierwsze). Przepis ten stanowi, że "rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej jedenastu sędziów Trybunału". W TK jest 15 sędziów.

Premier mówił niedawno, że - jeśli "zostanie to rozstrzygnięte tak, że pełen skład, to może być na przykład dziewięciu sędziów, tak jak było to do roku 2016 włącznie - to wtedy liczyłbym na to, że TK szybko podejmie decyzję (ws. noweli o SN - PAP)".