P. Müller: komisja ds. badania wpływów rosyjskich prowadzi kwerendę dokumentów

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich prowadzi w tej chwili kwerendę dokumentów - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Pytania o tempo prac należy kierować bezpośrednio do osób, które zasiadają w komisji - dodał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek i rzecznik rządu Piotr Müller byli pytani na konferencji prasowej o "opieszałość" prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Müller zaznaczył, że komisja prowadzi w tej chwili kwerendę dokumentów, która "zapewne zajmie wiele tygodni", po czym rozpoczną się dalsze procedury, w tym m.in. ewentualne wezwania osób przed komisję.

Rzecznik rządu zaprzeczył, że 17 września miał być gotowy pełen raport komisji. "Projekt ustawy został zgłoszony wiele miesięcy temu i wstępnie w tym projekcie zostało wskazane, że pierwszy raport z aktualnej działalności komisji, a nie raport pełen z funkcjonowania i oceny wpływów" - powiedział Müller.

Rzecznik rządu przypomniał również, że "komisja, od momentu wyboru, jest osobnym ciałem administracji publicznej, które realizuje swoje cele" i podkreślił, że nikt z rządu nie ma wpływu na tempo prac komisji.

Bochenek zwrócił z kolei uwagę, że raporty komisji będą składane corocznie, co zostało zapisane w ustawie. "17 września to był jakiś pierwotny termin, który miał prezentować aktualny stan prac" - zaznaczył. Dodał, że komisja sama ustala harmonogram prac. "(Komisja) ma swojego przewodniczącego i szczegółowe pytania o tempo prac należałoby kierować już bezpośrednio do osób, które zasiadają w tym gremium" - powiedział.

31 maja br. weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007 - 2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 2 czerwca Andrzej Duda złożył w sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Uchwalono ją 16 czerwca, a 28 czerwca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do tej noweli. Prezydent podpisał nowelizację 31 lipca. W sierpniu weszła ona w życie.

30 sierpnia na członków komisji zostali powołani: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski. Przewodniczącym komisji został Sławomir Cenckiewicz.