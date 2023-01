P. Müller: liczymy, że międzynarodowy nacisk zmieni zdanie Niemiec ws. przekazania czołgów Ukrainie

Liczymy, że nacisk społeczności międzynarodowej oraz opinii publicznej w Niemczech spowoduje, że niemiecki rząd zmieni zdanie ws. przekazania czołgów Leopard Ukrainie; nie wyobrażam sobie, żeby w dłuższej perspektywie takiej zgody Niemiec nie było - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek rano przed wylotem do Berlina powiedział, że będzie rozmawiał z politykami różnych opcji niemieckiej polityki na temat przekazania czołgów Ukrainie i że nie wyobraża sobie, by zgoda Niemiec na przekazanie nowoczesnych czołgów Leopard 2 nie została szybko udzielona.

Podczas późniejszego briefingu prasowego, Müller został zapytany, czy Polska wystosowała lub wystosuje oficjalne pismo lub prośbę do Niemiec, aby zgodziły się na przekazanie Ukrainie Leopardów. Zapewnił, że rząd będzie zabiegał o wyrażenie przez Niemcy takiej zgody. i będą to również prośby o charakterze formalnym.

"Ale pamiętajmy o tym, że w polityce międzynarodowej liczą się też ustalenia właśnie na najwyższym poziomie. I dlatego pan premier rozmawiał w ostatnim czasie z wieloma politykami europejskimi" - powiedział rzecznik rządu. Dodał, że "faktycznie formalna zgoda ze strony Niemiec jest tutaj istotna", bo są one producentami czołgów Leopard. "Ale nie wyobrażam sobie, żeby w dłuższej perspektywie zgody Niemiec na to nie było" - podkreślił Müller.

Stwierdził, że Niemcy już nie raz zmieniły zdanie w sprawie wsparcia Ukrainy, najpierw - jak mówił - ta zmiana dotyczyła możliwości wsparcia Ukrainy w obszarze uzbrojenia, a potem Niemcy zmieniły również decyzję, co do możliwości umieszczenia rakiet Patriot na terenie Ukrainy.

"I tak samo liczymy, że nacisk społeczności międzynarodowej oraz opinii publicznej w Niemczech spowoduje, że w tym zakresie (przekazania Leopardów) również do takiej zmiany zdania dojdzie" - powiedział Müller.

Dodał, że premier w Berlinie będzie przekonywał polityków z różnych niemieckich partii politycznych, aby "taki wewnętrzny, dobrze rozumiany nacisk powstał, żeby ta świadomość, tego, że wsparcie dla Ukrainy, to jest wsparcie dla bezpieczeństwa Europy była, jeszcze większa niż dotychczas".

Müller był też pytany, czy dymisja szefowej niemieckiego resortu obrony Christine Lambrecht wpłynie na decyzję o dostawie Leopardów dla Ukrainy oraz czy w ogóle może zmienić kurs Berlina w kwestii dostaw broni Ukrainie.

Odparł, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo de facto z tych informacji, które posiada polski rząd, wynika, że główną osobą, która decyduje o tych sprawach jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz. "I sama ta dymisja, nie uważam, że może jakoś znacząco zmienić kurs Berlina w tym zakresie, bo wszystkie decyzje de facto w sprawach rosyjskich zapadają właśnie bezpośrednio u kanclerza Niemiec, co niestety też pokazuje, że te relacje niemiecko-rosyjskie są bardzo ważne dla Berlina" - dodał Müller.

W ubiegłym tygodniu podczas wizyty we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową. W ubiegły piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot powiedział, że taka koalicja już funkcjonuje, a w jej skład wchodzą m.in. Finlandia i Dania - państwa, które również mają Leopardy na wyposażeniu swoich armii. Czołgi te mają również m.in. Hiszpania, Norwegia, Szwecja i Niemcy.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych stwierdził, że Niemcy "nie powinny stawać na drodze w tej sprawie".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.