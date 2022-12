P.Müller: liczymy, że unijny pakiet pomocy dla Ukrainy zostanie jak najszybciej przyjęty

Liczymy na to, że ten unijny pakiet pomocy dla Ukrainy zostanie jak najszybciej przyjęty - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił przy tym, że Polska opowiada się za jak najdalej idącymi sankcjami na Rosję.

Rzecznik rządu był pytany we wtorek na konferencji prasowej, czy podczas rozpoczynającego się w czwartek posiedzenia Rady Europejskiej zostanie wypracowane porozumienie ws. kolejnych sankcji na Rosję. Müller odpowiedział, że polski rząd jest zwolennikiem tego, aby sankcje miały jak najdalej idący charakter.

"Pamiętajmy o tym, że do tego jest potrzebna zgoda wszystkich krajów unijnych. (...) Nie powinno być żadnego powrotu do takich samych relacji z Rosją, jakie były przed wojną. To jest niemożliwe. My sobie życzymy, żeby Rosja zakończyła swoją agresję na terenie Ukrainy. Ale nawet po zakończeniu tej agresji nie ma możliwości powrotu do rzeczywistości sprzed wojny" - powiedział.

Zaznaczył, że Polska wywierała bardzo dużą presję na kraje zachodnie ws. przyjęcia dotychczas ustalonych sankcji na Rosję.

"Kwestia sankcji jest istotnym tematem, ale w tej chwili bardzo ważnym równoległym do tego jest kwestia pomocy makroekonomicznej dla Ukrainy. 18 mld euro, które ma zostać skierowane na bieżącą pomoc dla tego państwa. (...) Miliony osób na terenie Ukrainy nie ma dostępu do bieżącej wody czy prądu elektrycznego. Dlatego teraz ta pomoc makroekonomiczna dla Ukrainy jest bardzo ważna" - mówił Müller.

Wyraził przy tym nadzieję, że unijna pomoc dla Ukrainy zostanie niebawem wdrożona. "Liczymy na to, że ten pakiet pomocy zostanie jak najszybciej przyjęty" - dodał.

Jak informował jeszcze w poniedziałek rzecznik rządu, głównym tematem najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej będą kwestie energetyczne. Polska ma zabiegać o wprowadzanie mechanizmów stabilizujących ceny energii.

Szefowie rządów mają dyskutować też na temat sytuacji wojennej na terenie Ukrainy. Jak mówił w poniedziałek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, kraje Unii Europejskiej nie uzgodniły jeszcze dziewiątego pakietu sankcji wobec Rosji. Wyraził przy tym nadzieję na osiągnięcie porozumienia w tym tygodniu.