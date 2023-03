P. Müller: liczymy, że w kolejnych miesiącach odczyty inflacji będą lepsze niż obecnie

Obecnie wiele zależy od kwestii związanych z cenami na międzynarodowym rynku gazu, energii elektrycznej i ropy i tutaj na szczęście następuje poprawa, w związku z czym liczymy, że w kolejnych miesiącach odczyty inflacji będą lepsze niż obecnie - mówił w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że inflacja w lutym wyniosła 18,4 proc. rok do roku; w styczniu - po przeszacowaniu - wynosiła ona 16,6 proc. rdr.

Rzecznik rządu komentując dane wskazywał, że obecnie wiele zależy od czynników energetycznych, czyli - jak mówił - od kwestii związanych z cenami na międzynarodowym rynku gazu, energii elektrycznej i ropy. "Tutaj na szczęście następuje poprawa, w związku z czym liczymy, że w kolejnych miesiącach też te odczyty inflacji będą lepsze niż obecnie" - stwierdził.

"To co my możemy robić, to regulować te kwestie związane z polityką fiskalną państwa, czyli obniżać podatki na przykład" - mówił. W tym kontekście wskazał na obniżenie do zera podatku na żywność czy obniżkę PIT.

"To są te kwestie, które pomagają obywatelom w takiej trudnej sytuacji; pozostałe kwestie takie jak tarcze gazowe (...) też w określonym czasie przyniosą efekt, jeśli chodzi o stopniowe obniżanie się inflacji, natomiast wiemy o tym, że to jest okres, który generalnie potrwa wiele miesięcy" - mówił rzecznik rządu.