P. Müller: Mateusz Morawiecki spotka się w środę z premierami Łotwy i Islandii

Premier Mateusz Morawiecki spotka się w środę w Warszawie z premier Islandii Katrín Jakobsdóttir oraz szefem łotewskiego rządu Kriszjanisem Karinszem - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller we wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia wskazał, że jest to kontynuacja ofensywy dyplomatycznej. "Jutrzejsze dwa spotkania, czyli z premierem Łotwy i premier Islandii, to kontynuacja działań dotyczących spraw międzynarodowych, geopolityki" - podkreślił.

Jak dodał, "w centrum rozmów" będzie bezpieczeństwo Europy, przez pryzmat Ukrainy. "Dlaczego to robimy? Dlaczego cały czas o tym rozmawiamy? Ponieważ obawiamy się, że w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy część krajów Europy Zachodniej będzie zapominała o tym konflikcie" - zaznaczył rzecznik rządu.

Müller odnosząc się do Mołdawii, przyznał, że "faktycznie jeśli chodzi o ten kraj to sytuacja też jest skomplikowana". "Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji (wkroczenia Rosji - PAP), ale po Putinie można się spodziewać wszystkiego" - powiedział rzecznik rządu.