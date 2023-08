P. Müller: Na Pomorzu Środkowym bezrobocie w czasach Donalda Tuska było niezwykle wysokie

Na Pomorzu Środkowym, ale nie tylko, bezrobocie w czasach Donalda Tuska było niezwykle wysokie - powiedział w piątek w Słupsku rzecznik rządu Piotr Müller.

Piotr Müller zorganizował w piątek konferencję prasową w Słupsku (woj. pomorskie) dotyczącą stopy bezrobocia w Polsce.

"Na Pomorzu Środkowym, ale nie tylko, bezrobocie w czasach Donalda Tuska było niezwykle wysokie. Wczoraj Platforma Obywatelska chciała ogłosić triumf przypominając to jak wysokie bezrobocie było za czasów, gdy sami rządzili. Ale ta wysokość bezrobocia, która sięgała wtedy nieco ponad 14 proc. w skali całego kraju, miała swoje czarne oblicze w poszczególnych regionach Polski, m.in. w takich regionach jak Środkowe Pomorze, jak byłe tereny popegeerowskie, gdzie bezrobocie było niezwykle wysokie" - mówił polityk PiS.

Jak dodał, było to efektem nie tylko rządów Platformy Obywatelskiej, ale również tych polityków, którzy tworzyli Platformę Obywatelską lub jej kibicowali, gdy powstawała.

"W samym powiecie słupskim w lutym 2011 roku bezrobocie sięgało ponad 24 proc. W powiecie lęborskim w lutym 2013 r. było to ponad 22 proc., a w powiecie bytowskim w lutym 2013 r. było to 24,5 proc." - wymienił Müller.

"Te liczby porażają, te liczby mówią o tym jak wtedy funkcjonowała polityka, jeżeli chodzi o ratowanie miejsc pracy, pomaganie tym, którzy tego szczególnie potrzebują. Ale również w tym zakresie jak wyglądała polityka zrównoważonego rozwoju" - stwierdził Piotr Müller.

Jak zaznaczył, rząd tworzy warunki do tego, aby poszczególne przedsiębiorstwa się rozwijały. "Robimy to w taki sposób, że obniżamy podatki, m.in. podatek PIT, który obniżyliśmy z 18 proc. do 17 proc., a później do 12 proc. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku, zmieniliśmy wiele innych elementów systemu podatkowego. Uszczelniliśmy system podatkowy, tym samym wyrównując konkurencję pomiędzy tymi, którzy oszukiwali na podatkach, a tymi, którzy uczciwie prowadzili biznes" - wymienił rzecznik rządu.

Dodał, że rząd tworzy warunki również poprzez infrastrukturę. "Lepsze drogi, uzbrajanie terenów, kanalizacje, wodociągi, po to, aby poszczególne firmy i przedsiębiorstwa mogły się rozwijać. To wszystko powoduje, że tego typu miejsca jak Środkowe Pomorze mogą się rozwijać, a liczba miejsc pracy rośnie" - podkreślił.

"Będziemy przypominać to w każdym regionie Polski jak wyglądała wtedy sytuacja, jaka była wtedy recepta tamtych polityków na to aby walczyć z kryzysem, czy z innego rodzaju problemami. To było często chłodzenie gospodarki, często niestety kosztem miejsc pracy" - zaznaczył.

Dodał, że w czasie kryzysu związanego z epidemią Covid-19 rząd stworzył tarcze antykryzysowe w celu ratowania miejsc pracy. "Dzięki temu dzisiaj Polska szczyci się jednym z najniższych poziomów bezrobocia w całej Unii Europejskiej. W niektórych krajach UE bezrobocie wynosi dzisiaj kilkanaście procent w metodologii Eurostatu. W Polsce w tej metodologii jest to poniżej 3 proc., a w naszej GUS-owskiej około 5 proc. To pokazuje w jaki sposób podchodzimy do zasady zrównoważonego rozwoju, ale również do tego żeby we wszystkich miejscach w kraju ta sytuacja gospodarcza była lepsza i żeby Polska rozwijała się w sposób równomierny" - powiedział Piotr Müller.

PiS w piątek w całej Polsce rozpoczął akcję "Tusk znaczy bezrobocie". Jak podkreślają politycy tej formacji, za czasów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło ponad 14 proc.