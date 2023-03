P. Müller: nakłady na zdrowie rosną, działania rządu obejmują też kwestię organizacji systemu

Nakłady na ochronę zdrowia to jedna rzecz i wydatki rosną znacząco. Druga kwestia to organizacja systemu i w tym obszarze też są podejmowane działania – stwierdził w poniedziałek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

"Temat służby zdrowia jest jednym z istotnych, priorytetowych, jeżeli chodzi o działania rządu podejmowane w ostatnim czasie" - zapewnił na konferencji prasowej.

Wymienił w tym kontekście m.in. uchwalone niedawno ustawy: o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz o Krajowej Sieci Onkologicznej, a także zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia.

Müller przywołał dane, zgodnie z którymi nakłady wzrosły z ok. 77 mld zł w 2015 roku do ponad 159 w 2023 r.

"Oczywiście, wiemy o tym, że nakłady na służbę zdrowia to jedna rzecz, a druga to kwestia organizacji służby zdrowia. Dlatego też, w międzyczasie były podejmowane działania dotyczące chociażby zniesienia limitów do specjalistów, czy leków dla osób starszych, które są bezpłatne od pewnego poziomu wiekowego" - wskazał.

Wśród działań wymienił także informatyzację ochrony zdrowia, w tym m.in. e-recepty. "Wszystko to przynosi stopniowe efekty w ochronie zdrowia. Ale wiemy doskonale o tym, że jest to obszar, w którym zawsze wymagane są dalsze działania" - mówił rzecznik.

"Przygotowujemy kilka rozwiązań dodatkowych w tym obszarze" - dodał.

Odnosząc się do uwagi, że niektórym szpitalom brakuje środków na opłacenie składek ZUS, rzecznik wskazał, że większość placówek to szpitale samorządowe. "Czasami zależy to, od jakości funkcjonowania nadzoru nad szpitalami" - zaznaczył.

"Faktycznie w tym obszarze być może pewne rozwiązania byłyby wymagane. Z drugiej strony przyjęliśmy pewnego rodzaju autonomię funkcjonowania organów prowadzących, tak, aby mogły podejmować swoje decyzje w ramach nadzoru" - dodał.

Zaznaczył, że "w całej puli finansowania jest znaczący wzrost nakładów, również na szpitalnictwo". "Każdy przypadek (złej sytuacji finansowej - PAP) wymaga indywidualnej analizy, żeby dowiedzieć się, dlaczego niektóre z tych podmiotów nie są wypłacalne i oczywiście pewnego rodzaju pomoc może być wobec nich kierowana, jeżeli one tego wymagają" - powiedział rzecznik.

"Wiem, że w kilku przypadkach prowadzone są w Ministerstwie Zdrowia prace, aby skupić się na kilku czy kilkunastu podmiotach, które wymagają dodatkowego wsparcia" - dodał.