P.Müller o decyzji MTK: Putin powinien być sądzony jako zbrodniarz wojenny

Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego wskazuje na zbrodnie wojenne rosyjskiego aparatu przemocy; Władimir Putin stoi na czele tej machiny i powinien być sądzony jako zbrodniarz wojenny - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Rzecznik rządu powiedział PAP, że "to ważna decyzja Trybunału, która wskazuje na zbrodnie wojenne rosyjskiego aparatu przemocy".

"Władimir Putin stoi na czele tej machiny i powinien być sądzony jako zbrodniarz wojenny wraz z tymi, którzy pośrednio i bezpośrednio realizują barbarzyńskie działania wojenne" - podkreślił Müller.