P. Müller o Grupie Wagnera: przejdzie pod bezpośrednie zwierzchnictwo Putina lub wskazaną przez niego osobę

Te osoby, które oczekują, że z tego powodu (śmierci Jewgienij Prigożyn - PAP) Grupa Wagnera przestanie być niebezpieczna, mylą się. Ta grupa przejdzie pod bezpośrednie zwierzchnictwo Władimira Putina lub wskazaną przez niego osobę - ocenił w czwartek w Radiu Gdańsku rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu został zapytany o wypadek samolotu, na pokładzie którego - jak przekazała w środę rosyjska agencja transportu lotniczego - byli m.in. szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner".

"Te informacje są weryfikowane przez służby" - stwierdził Müller i dodał, że w historii Rosji "widzieliśmy już różne sytuacje, dlatego trzeba to zweryfikować. Na ten moment jest to jednak najbardziej prawdopodobny wariant" - podkreślił.

"Te osoby, które oczekują, że z tego powodu Grupa Wagnera przestanie być niebezpieczna, mylą się. Ta grupa przejdzie pod bezpośrednie zwierzchnictwo Władimira Putina lub wskazaną przez niego osobę" - ocenił poseł.

Podkreślił, że to, co obserwujemy, to wojna wewnętrzna frakcji w rosyjskim wojsku. "Sama ta sytuacja, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, nie powoduje zmniejszenia zagrożeń. Musimy brać pod uwagę, że Władimir Putin ma swoich przedstawicieli w Grupie Wagnera i być może chce przejąć bezpośredni wpływ na to, co się tam dzieje" - zauważył Müller.

W środę Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego opublikowała listę nazwisk siedmiu pasażerów i trojga członków załogi, którzy lecieli Embraerem z Moskwy do Petersburga. Na liście jest Prigożyn i Utkin.

Na miejscu katastrofy prywatnego odrzutowca znaleziono dotychczas osiem ciał. Wcześniej rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało, że zginęły wszystkie osoby, które były na pokładzie.

Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiają się informacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą i o wybuchu na pokładzie.