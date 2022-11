P. Müller o konfiskacie mienia rosyjskich oligarchów: opozycja deklarowała, że nie jest gotowa na przegłosowanie zmian

Projekt zmian w konstytucji dotyczący możliwości nacjonalizacji majątków oligarchów rosyjskich nie został przegłosowany, ponieważ opozycja deklarowała, że nie jest gotowa, aby przyjąć te zmiany - powiedział w piątek w Studiu PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller w piątek w rozmowie z PAP.PL pytany był o plany rządu związane z konfiskatą mienia rosyjskich oligarchów. Premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówił o potrzebie użycia zamrożonych aktywów oligarchów rosyjskich i Federacji Rosyjskiej, które mogłyby służyć do obudowy Ukrainy.

"Mamy projekt konstytucji, który dotyczy możliwości de facto nacjonalizacji majątków rosyjskich. Nie został on do tej pory przegłosowany, ponieważ opozycja deklarowała, że nie jest gotowa na ten moment, aby to robić" - powiedział.

Müller zaznaczył, że poddanie pod głosowanie przez Sejm projektu zmiany konstytucji przy braku większości konstytucyjnej potrzebnej do jego przyjęcia byłoby "ryzykiem wizerunkowym dla naszego kraju". "Nie chcieliśmy psuć wizerunku Polski za granicą" - dodał. Jak zaznaczył, przegłosowanie projektu byłoby gestem mającym wywołać presje na kraje Zachodnie, gdzie umieszczona jest większość majątków rosyjskich.

Zapytany, czy według październikowych zapowiedzi sekretarza PiS Krzysztofa Sobolewskiego, ten projekt zmian w konstytucji miałby być połączony z projektem dotyczącym zniesienia immunitetu formalnego parlamentarzystów i sędziów, Müller odpowiedział że chodzi o "połączenie ich w czasie, a nie w sensie formalnym".

"Przygotowujemy projekt zmiany w zakresie immunitetu tak, aby przede wszystkim można było pociągać do odpowiedzialności przed sądem osoby, które mają jakieś zarzuty, ale nie można ich pociągnąć w tej chwili, bo albo Sejm nie chce zdjąć immunitetu, albo sąd nie chce zdjąć immunitetu i wtedy de facto powoduje to pewnego rodzaju bezkarność" - zauważył rzecznik rządu.

W poniedziałek rzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował, że projekt zmiany konstytucji ws. zmiany zakresu immunitetu PiS powinno złożyć do końca roku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński o zniesieniu immunitetów formalnych dla parlamentarzystów i sędziów mówił we wrześniu. Jego zdaniem, musi jednak zostać zachowany immunitet materialny, bo nie może być tak, że poseł odpowiada karnie za to jak głosuje, albo za to co mówi z mównicy. Natomiast immunitet nie powinien chronić w takich przypadkach, gdy np. poseł czy sędzia kradnie czy po pijanemu jeździ samochodem - dodał.

Immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Pod koniec maja Sejm w głosowaniu nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian konstytucji, autorstwa PiS, o co wnioskował klub KO. Projekt zmienia zapisy o limicie zadłużenia publicznego, a także ma umożliwić wywłaszczenie rosyjskich oligarchów. Projekt został skierowany do sejmowych komisji.

Zmianą dotyczącą nacjonalizacji majątków rosyjskich oligarchów było dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postulował dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

