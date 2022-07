P.Müller o KPO: decyzji można się spodziewać najwcześniej jesienią, ewentualnych wypłat na przełomie roku

Niestety tryby unijne działają dosyć wolno i decyzji w sprawie KPO można się spodziewać najwcześniej dopiero jesienią, a ewentualnych wypłat na przełomie roku - ocenił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o nowe informacje w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

"Polska - zgodnie z zobowiązaniami, które zostały podpisane pomiędzy Komisją Europejską a Polską - zrealizowała ustawę, która dotyczy reformy wymiaru sprawiedliwości oraz inne ustawy, które wynikają z innych obszarów funkcjonowania społeczno-gospodarczego. W tej chwili czekamy na zaakceptowanie sprawozdania przez Komisje Europejską, a potem na działania związane z wypłatą środków" - powiedział Müller pytany na czwartkowej konferencji prasowej o nowe informacje w sprawie pieniędzy z KPO.

Jak dodał, "niestety to potrwa". "Bo to nie wynika z tego teraz, czy Komisja oceniła to dobrze, czy źle tylko - niestety - tryby unijne działają dosyć wolno" - zaznaczył rzecznik rządu. "Mogę się spodziewać najwcześniej takich decyzji dopiero jesienią, a ewentualnych wypłat na przełomie roku" - podkreślił.

Müller był też pytany o słowa wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały, który w czwartek w Polskim Radiu w odpowiedzi na pytanie przyznał, że jest taka możliwość, że środków z KPO do wyborów nie będzie "bo gramy z partnerem, który oszukuje".

"Rozumiem, że pan minister Horała miał na myśli te działania niektórych radykałów i tutaj w Polsce, i w Unii Europejskiej, którzy zmierzają ku temu, żeby ten proces powstrzymać. Tylko tyle. Natomiast jak rozumiem pan minister też obniża nieco oczekiwania z tego tytułu, że właśnie taką działalność prowadzi część polityków europejskich z Polski" - zaznaczył.

15 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent - kierując w lutym tego roku projekt do Sejmu - podkreślał, że jego celem jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Zmian w SN oczekiwała Komisja Europejska w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca ub. roku. KE m.in. od zmian w tym zakresie uzależniała akceptację Krajowego Planu Odbudowy i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". 17 czerwca państwa członkowskie UE zatwierdziły polski KPO; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.