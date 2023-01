P.Müller o Leopardach dla Ukrainy: chcemy wymusić na innych państwach podobne zachowania

Naszym celem jest, aby Ukraina się obroniła, a do tego potrzebuje sprzętu; chcemy wymusić na innych państwach podobne zachowania - mówił rzecznik rządu Piotr Müller pytany o decyzję Polski ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard.

Prezydent Andrzej Duda podczas środowej wizyty na Ukrainie poinformował, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu temu krajowi kompanii czołgów Leopard, w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie.

Rzecznik rządu w czwartek w TVP Info pytany dlaczego nasz kraj zdecydował się na ten krok odpowiedział: "aby wymusić na innych państwach podobne zachowania".

"Jeśli nie obronimy Ukrainy niepodległej, to my jesteśmy następnym celem. To trzeba mówić wprost. Jeśli Ukraina przegrywa, to przegrywa również Polska, bo Polska będzie następnym celem działań wojennych Rosji, albo Litwa, Estonia czy Łotwa, bo jesteśmy na najbliższej potencjalnej linii frontu" - podkreślił Müller.

"Naszym celem jest, aby Ukraina się obroniła, a do tego potrzebuje sprzętu. Tego typu presja polityczna, ma wywołać efekt taki, że inne państwa europejskie dołączą do tych działań" - dodał Müller.