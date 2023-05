P. Müller o projekcie dot. zmian w TK: liczę na dojrzałość ze strony naszych koalicjantów w tej kwestii

Liczę, że będzie dojrzałość ze strony naszych koalicjantów z Suwerennej Polski w tej kwestii i będzie zgoda na ten projekt - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller pytany w programie "Tłit WP" o projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Na początku maja posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Celem projektu - według jego autorów - jest "usprawnienie działalności Trybunału". W proponowanych przepisach chodzi o zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do dziewięciu sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli. Sejm ma rozpocząć prace nad projektem noweli podczas posiedzenia 24-26 maja. We wtorek projektem będzie się zajmować sejmowa komisja sprawiedliwości.

Müller został zapytany, czy PiS ma gwarancję, że Suwerenna Polska zagłosuje za tą propozycją. Polityk zwrócił uwagę, że nie ma jeszcze stanowiska Suwerennej Polski w tej sprawie, ale "liczę na to jednak, że będzie dojrzałość ze strony naszych koalicjantów w tej kwestii, czyli zgoda na ten projekt".

TK na 30 maja wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wniosek prezydenta w tej kwestii, złożony w trybie kontroli prewencyjnej, Trybunał ma rozpatrzyć w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Przyłębskiej.

Müller zapytany jakiego rozstrzygnięcia się spodziewa odparł, że trudno ocenić. "Nawet jeżeli udałoby się zebrać Trybunałowi w pełnym składzie, to oczywiście nie musi rozstrzygnąć tej sprawy na pierwszym posiedzeniu" - zauważył.

"Nam zależałoby, żeby to zamknąć możliwie szybko, żebyśmy po prostu wiedzieli jaki jest aktualny stan prawny, bo w tej chwili mamy stan zawieszenia i tak naprawdę nie wiemy, czy zaraz te przepisy będą obowiązywały, czy jednak zostanie stwierdzona ich niekonstytucyjność" - mówił. "Stan zawieszenia czasami bywa gorszy niż rozstrzygnięcie" - stwierdził.

W Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie, czyli minimum 11 sędziów. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 r. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

Na początku stycznia sześciu sędziów TK, w tym wiceprezes Mariusz Muszyński, skierowało pismo do Julii Przyłębskiej i prezydenta, w którym zażądali od niej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa.

Na początku marca służby prasowe TK podały, że prezes Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które "bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału".

Na początku kwietnia do TK wpłynęło pismo pięciu sędziów TK, w którym informowali oni o gotowości podjęcia prac nad wnioskiem prezydenta ws. ustawy o SN, ale w piśmie wskazali jednak, że wszelkie działania Przyłębskiej, które są przypisane prezesowi TK, są nieskuteczne i łamią obowiązujące prawo. Pięciu sędziów zaapelowało też o zwołanie Zgromadzania Ogólnego TK i wybór nowego prezesa. Odnosząc się do tego pisma, sędzia TK Jarosław Wyrembak stwierdził, że wpisuje się ono w ciąg działań poważnie zagrażających polskiej racji stanu.