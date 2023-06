P. Müller o referendum ws. relokacji: terminy będą ustalane; naszą wolą jest, aby obywatele zdecydowali w tej ważnej sprawie

Terminy będą ustalane - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany, kiedy miałoby się odbyć referendum dot. kwestii relokacji migrantów w UE. Naszą wolą jest przede wszystkim to, aby to obywatele zdecydowali w tej ważnej sprawie - oświadczył.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się podczas sejmowej debaty do kwestii relokacji migrantów w UE podkreślał, że decyzja UE godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Oświadczył ponadto, że o kwestia relokacji migrantów w UE musi być przedmiotem referendum.

Rzecznik rządu Piotr Müller oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek pytani przez dziennikarzy, kiedy ma się ono odbyć zaznaczyli, że będą to dopiero ustalane.

"Jeśli chodzi o terminy, to oczywiście one będą ustalane, natomiast naszą wolą jest przede wszystkim to, aby to obywatele zdecydowali w tej ważnej sprawie" - mówił Müller.

Podkreślił jednocześnie, że wynik referendum będzie "jasną legitymacją polityczną, legitymacją obywateli". "Chcemy uzyskać mocniejszą, jasną legitymację przed którą będzie musiała liczyć się Bruksela. Musi być jasny sygnał, sygnał polityczny, że polskie społeczeństwo na tego typu sytuacje po prostu się nie godzi" - mówił Müller.

Rzecznik rządu ocenił, że relokacja migrantów spowoduje, że "w przyszłości gangsterzy, handlarze ludźmi, który za pieniądze realizują przemyt z krajów afrykańskich, arabskich będą ten proceder prowadzili na dużo szerszą skalę".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zwracał z kolei uwagę, że w sprawach o szczególnym znaczeniu dla polskiego państwa referendum może być zarządzone, dlatego PiS zdecydowało się na tego typu ścieżkę. "Obywatele mają prawo decydować w tak kluczowej sprawie" - podkreślił.

"W najbliższych tygodniach będziemy na ten temat rozmawiać" - zapewnił Bochenek.

Polityk podkreślał jednocześnie, że przymusowa relokacja nie jest w interesie państwa polskiego i polskiej racji stanu. "Dlatego wszyscy polscy politycy, również w PE powinni się jej sprzeciwiać" - ocenił Bochenek.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów i zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Za przyjęciem uchwały, której projekt złożyło PiS, głosowało: 242 posłów, 6 było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 179 posłów - w tym większość członków klubu KO, a także wszyscy przedstawiciele Lewicy.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli niedawno stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. W związku z tym stanowiskiem posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt uchwały, w którym wyrażono stanowczy sprzeciw wobec wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych na poziomie UE mechanizmów relokacji migrantów.

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Liczbę tę ustalono na 30 tys. "Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę" - czytamy w komunikacie Rady UE. Oznacza to de facto, jak tłumaczył PAP wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.

Zgodnie z konstytucją, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Ma je prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent RP za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.