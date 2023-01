P.Müller o rozmowach ws. KPO: czuję, że jest pewnego rodzaju zrozumienie ze strony posłów SP

Środowa dyskusja w KPRM o KPO oraz o projekcie nowelizacji ustawy o SN skupiła się głównie na kontekście geopolitycznym oraz ekonomicznym; czuję, że jest tutaj pewnego rodzaju zrozumienie ze strony posłów Solidarnej Polski - powiedział w czwartek w Studiu PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

W środę w KPRM odbyło się spotkanie premiera Morawieckiego, a także m.in. szefa KPRM Marka Kuchcińskiego i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów był projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Było to drugie spotkanie szefa rządu z politykami SP w tej sprawie; pierwsze odbyło się 23 grudnia ub.r.

Rzecznik rządu Piotr Müller w czwartek w rozmowie z PAP.PL podkreślił, że środowe spotkanie odbyło się w "dobrej i konstruktywnej atmosferze". Jak dodał, rozmowa na temat środków na KPO oraz projektu nowelizacji ustawy o SN skupiła się głównie na kontekście geopolitycznym oraz ekonomicznym.

"Czuję, że jest tutaj pewnego rodzaju zrozumienie ze strony posłów Solidarnej Polski. Tym bardziej, że było szerokie przedstawicielstwo, niektórzy po raz pierwszy mogli te argumenty osobiście usłyszeć, ale zobaczymy. Wiemy, że po tym spotkaniu posłowie SP mają mieć spotkanie we własnym gronie i o tym dyskutować" - zaznaczył Müller.

Podkreślił, że środki na KPO są ważnym elementem stabilizacji ekonomicznej kraju, także w kontekście inflacji czy ryzyk militarnych związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Zauważył, że właśnie w tym kontekście należy dyskutować o zmianach w ustawie o SN, której przyjęcie otwiera drogę do otrzymania przez Polskę tych środków. "Gdyby nie fakt, że chcemy pozyskać te dodatkowe środki, to tej ustawy w ogóle by nie było i nie można tych dwóch rzeczy analizować rozłącznie" - dodał rzecznik rządu.

"Jeżeli stawiamy dwa dobra, czyli dobro tego w jaki sposób uregulować lepszy czy groszy wymiar sprawiedliwości, versus dobro ekonomiczne, czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo, to ja wybieram bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne państwa" - oświadczył Müller.

Na pytanie o ewentualne zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o SN odpowiedział, że możliwe są jedynie zmiany zakładające kwestie związane z prerogatywami prezydenta. "To musimy jeszcze wyjaśnić ze stroną kancelarii prezydenta" - dodał.

Rzecznik rządu został też zapytany przez PAP o nieoficjalne doniesienia portalu Onet, według którego politycy PiS i Solidarnej Polski dogadali się w sprawie ustawy o SN, która ma uruchomić KPO. "Umowa przewiduje, że najpierw premier Mateusz Morawiecki ma do ustawy zmieniającej sądy - a dzięki temu uruchamiającej środki z Krajowego Planu Odbudowy - przekonać niechętnego jej prezydenta. A dopiero potem wrócić do negocjacji ze Zbigniewem Ziobrą - z gwarancją, że Duda projektu nie zawetuje" - informuje Onet.

Müller oświadczył, że nie jest to prawdziwa informacja. "Onet pisze o tym, że doszło do jakiegoś uwarunkowania pomiędzy stronami w tym zakresie. Takiej rozmowy nie było" - podkreślił.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o SN, który PiS złożyło w Sejmie 13 grudnia ub.r., sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.

Dwa dni po złożeniu projektu zmian w ustawie o SN, prezydent oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie, albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Negatywnie o projekcie wypowiedział się też minister sprawiedliwość, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Oświadczył, że resort sprawiedliwości i SP nie zaakceptują projektu o SN w przedłożonej przez PiS formie. Jego zdaniem, proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. Ziobro poinformował wtedy, że SP oczekuje od premiera rozmów o proponowanych przepisach.

Projektem Sejm miał zająć się jeszcze w grudniu ub.r., ale został on zdjęty z porządku obrad. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego.