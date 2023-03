P. Müller o skazaniu Alesia Bialackiego: Białoruś powinna być objęta takimi sankcjami, jak Rosja

Chcemy, by Białoruś została objęta takimi sankcjami gospodarczymi, jak Rosja; taką propozycję złożyliśmy i Polska będzie dalej o to wnioskować - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o skazanie przez sąd w Mińsku białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego.

Aleś Bialacki, białoruski obrońca praw człowieka, twórca centrum praw człowieka Wiasna i laureat ubiegłorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, został w piątek skazany przez sąd w Mińsku na karę 10 lat kolonii karnej. Trzej inni aktywiści, współpracownicy Bialackiego, zostali skazani na kary od siedmiu do dziewięciu lat więzienia. O wyroku poinformowało centrum Wiasna, cytowane przez niezależne media. Skazani zostali już wcześniej uznani za więźniów sumienia, a sprawa karna wobec Wiasny - za motywowaną politycznie.

O skazanie Bialackiego i o to, czy - jako Zachód - "możemy coś z tym zrobić" - pytany był w piątek w RMF FM rzecznik rządu Piotr Müller. "Możemy i powinniśmy" - odpowiedział polityk. "Jakiś czas temu została złożona przez Polskę propozycja, by objąć Białoruś analogicznymi sankcjami, jak Rosję i to w kontekście działań Białorusi przeciwko Ukrainie, pozwoleniu na chociażby wejście wojsk z terenu Białorusi na teren Ukrainy, ale również za te działania o charakterze politycznym" - wskazywał rzecznik rządu.

Jak podkreślił, "dziś te kwestie są dogrywane na poziomie unijnym". Müller przekazał również, że w piątek przed południem rozmawiał z ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej Andrzejem Sadosiem. "Polska będzie składała dalej te wnioski, jesteśmy też już blisko ukończenia tego procesu" - powiedział. "Premier Mateusz Morawiecki też dał jasne dyspozycje naszemu przedstawicielowi przy UE, by na listę sankcyjną, tę indywidualną, wpisać każdą osobę, która jest związana z reżimem Łukaszenki, która jest związana, zamieszana w jakiekolwiek procesy polityczne, w tym prokuratorzy, sędziowie, wszystkie osoby, które między innymi stoją za tymi haniebnymi procesami politycznymi" - zaznaczył.

Pytany, kiedy proponowane sankcje wobec Białorusi mogłyby wejść w życie, odparł, że - jeśli byłaby na to zgoda wszystkich krajów UE - to "równie dobrze mogłoby to być w ciągu kilku tygodni dosłownie". "I o to będziemy apelować" - zadeklarował rzecznik rządu, podkreślając, że obecnie Białoruś nie jest objęta tak daleko idącymi sankcjami, jak Rosja. "To jest właściwie minimum, które jest wprowadzone. Dlatego my chcemy analogicznych sankcji. Czyli krótko mówiąc, takie sankcje gospodarcze, którymi objęta jest Rosja, miałyby być zastosowane wobec Białorusi. To jest stanowisko naszego rządu" - oświadczył.

Rzecznik rządu pytany był też o sprawę przebywającego w białoruskim więzieniu dziennikarza i aktywisty polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta, którego na początku lutego sąd w Grodnie skazał na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie. Organizacje praw człowieka uznają Poczobuta za więźnia politycznego, a postępowanie wobec niego - za motywowane politycznie. Władze Polski oraz społeczność międzynarodowa apelują do władz Białorusi o uwolnienie aktywisty oraz zaprzestanie represji przedstawicieli mniejszości.

Müller pytany w piątek o szanse na uwolnienie Poczobuta, odparł, że "niestety reżimy tego typu w ten sposób próbują udowodnić swoją siłę, a tak naprawdę pokazują swoją słabość w gruncie rzeczy". "Ja tu nie widzę łatwych perspektyw w tym kontekście, choć myślę, że właśnie sankcje, które mogłyby być wprowadzone wobec Białorusi musiałyby spowodować pewną rewizję myślenia (Alaksandra) Łukaszenki, być może w jakiejś perspektywie też zmianę nastawienia w kontekście opozycji politycznej" - zaznaczył.

Na pytanie, czy w sprawie uwolnienia Poczobuta polski rząd jest obecnie bezradny, odparł, że "to nie jest kwestia bezradności polskiego rządu". "To jest kwestia braku możliwości oddziaływania całej społeczności międzynarodowej na Białoruś, bo to nie dotyczy tylko przecież Andrzeja Poczobuta, ale wielu działaczy opozycji demokratycznej na Białorusi" - podkreślił.