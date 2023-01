P.Müller o wypowiedzi Kidawy-Błońskiej: zapowiedź tego, że PO ma zamiar odwrócić reformę emerytalną

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) w przypływie szczerości zapowiedziała, że faktycznie PO ma zamiar odwrócić reformę emerytalną - w ten sposób rzecznik rządu Piotr Müller skomentował czwartkową wypowiedź posłanki PO.

Kidawa-Błońska pytana w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy nawet jeśli sytuacja gospodarcza i demograficzna się nie poprawią, to wiek emerytalny powinien pozostać taki jak obecnie odpowiedziała: "Jeżeli popatrzymy na emerytury kobiet, które średnio mają dużo niższe emerytury niż mężczyźni, to zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście może są kobiety, które nie chcą pracować, które chcą wcześniej przechodzić na emeryturę. Ale może są takie, które by chciały pracować, dlatego wydaje mi się, że o wieku emerytalnym na pewno będziemy rozmawiać" - podkreśliła wicemarszałek Sejmu. Według niej, "ważne jest to, żeby taka decyzja była indywidualna, aby każdy miał prawo wyboru".

Dopytywana, czy należy ustawowo wykluczyć podniesienie wieku emerytalnego, Kidawa-Błońska odparła: "Myśmy raz podnieśli ustawowo wiek emerytalny. Nie daliśmy takiej szansy wyboru i zapłaciliśmy za to jako formacja bardzo wysoką cenę. Jestem przekonana, że to była dobra decyzja, bo ludzie powinni dłużej pracować. Zresztą ludzie chcą dłużej pracować, bo chcą żyć lepiej i zdają sobie sprawę, że czym dłużej mogą pracować, tym jakość ich życia jest lepsza". "Ale to powinna być decyzja indywidualna, by dać możliwość dłuższej pracy" - dodała posłanka KO.

Rzecznik rządu podczas konferencji prasowej ocenił, że jest to zaskakująca informacja z ust postaci bardzo znaczącej w Platformie. "Pani marszałek Kidawa-Błońska dzisiaj jakby w przypływie szczerości pewnie (...) mówi to, co myśli PO" - mówił Müller. Polityk dodał jednocześnie, że PiS w ostatnich dniach przypominało, że 10 lat temu rząd PO-PSL wprowadził przepisy podwyższające wiek emerytalny z 60. do 67. roku życia dla kobiet, a w przypadku mężczyzn z 65. do 67. roku życia.

"Dzisiaj pani marszałek Kidawa-Błońska wprost powiedziała, że jest przekonana, że to była dobra decyzja, bo ludzie powinni dłużej pracować" - mówił rzecznik rządu.

"Kolejna zapowiedź w przypływie szczerości tego, że faktycznie PO ma zamiar odwrócić reformę emerytalną, którą my przyjęliśmy w 2017 roku" - dodał.

Müller podkreślił, że rząd PiS obniżył - zgodnie z zapowiedzią - wiek emertytalny: do 60. roku życia dla kobiet i 65. roku życia dla mężczyzn, jednocześnie wprowadzając dodatkowe rozwiązania jak zerowy PIT dla tych osób, które chcą kontynuować pracę i nie przechodzić na emeryturę.

Polityk przypomniał też dawną wypowiedź innego polityka PO Tomasza Lenza, który - jak mówił Müller - miał wątpliwości dotyczące kontynuowania programów takich jak 14. emerytura.

Wprowadzona w 2012 roku przez rząd PO-PSL reforma zakładała wzrost wieku emerytalnego o trzy miesiące każdego roku począwszy od 2013 r. Tym samym mężczyźni mieli osiągnąć docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety - w 2040 r. Regulacja przewidywała też możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę (miały do niej prawo kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym - obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe - oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mieli co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego). Osoby, które przepracowały co najmniej 30 lat na roli, mogły również przechodzić na wcześniejszą emeryturę: w wieku 55 lat - kobiety i 60 - mężczyźni.

1 października 2017 r. weszły w życie przepisy, które przywróciły wiek emerytalny obowiązujący do końca 2012 r., tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.