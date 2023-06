P. Müller: obecność szefa większości parlamentarnej w rządzie chłodzi bardziej ogniste nastroje

Obecność szefa większości parlamentarnej w rządzie chłodzi bardziej ogniste nastroje - powiedział w TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o rolę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Radzie Ministrów. Müller podkreślił też, że rola Kaczyńskiego w rządzie jest bardziej polityczna.

Müller w rozmowie z TVP1 podkreślał, że obecność w rządzie Jarosława Kaczyńskiego będzie dużą mobilizacją dla członków Prawa i Sprawiedliwości; przypomniał, że w 2014 roku Donald Tusk "wybrał drogę ucieczki" przed wyborami parlamentarnymi. "A nasz lider (wybrał) drogę udziału w rządzie, realizowania misji, którą sobie postanowiliśmy i przede wszystkim wygrania trzecich wyborów, bo teraz jest to cel, który jest bardzo istotny" - dodał.

Polityk był pytany o rolę Kaczyńskiego w rządzie. "W tym wypadku jest to rola polityczna - takiego skoordynowania tych emocji politycznych, jeżeli one by się pojawiały w czasie rządu" - przyznał. "Wiadomo, że obecność szefa większości parlamentarnej chłodzi nastroje bardziej ogniste, jeżeli się pojawiają, więc to jest bardzo istotne na ostatnim odcinku tej kadencji i przygotowania się do następnej (kadencji), mam nadzieję, że tak będzie" - zaznaczył.

Rzecznik rządu podkreślił, że ważne są też kwestie programowe, ponieważ niebawem na Radzie Ministrów pojawią się projekty ustaw ws. podwyższenia świadczenia 500 plus do 800 złotych i rozszerzenie kwestii dotyczących bezpłatnych leków.

"Zmiany w Radzie Ministrów zostały zakończone wczoraj" - zadeklarował Müller, który był pytany o możliwe kolejne zmiany w składzie rządu.

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera. Z funkcji wicepremierów prezydent odwołał szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jednocześnie powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra członka Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych.

Kaczyński jest teraz jedynym wicepremierem w rządzie. To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.