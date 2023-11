P. Müller: opozycja szykuje narrację, by tłumaczyć się z niedotrzymanych obietnic

Opozycja szykuje narrację, by tłumaczyć się z niedotrzymanych obietnic; wiedzieli, że wielu nie będą w stanie dotrzymać - napisał w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. "Czy z premedytacją oszukali wyborców?” – dodał.

"Opozycja w czasie składania wyborczych obietnic znała budżet na rok 2023 i projekt budżetu na 2024. Wiedzieli, jak wygląda sytuacja budżetu państwa, która poprawiła się w ostatnich latach (pomimo ogromnych nakładów na tarcze antykryzysowe i antyinflacyjne)" - podkreślił Müller.

"Teraz szykują narrację, żeby tłumaczyć się w przyszłości z niedotrzymanych obietnic. A złożyli ich ogrom! Wiedzieli, że wielu nie będą w stanie dotrzymać. Czy z premedytacją oszukali wyborców?" - dodał rzecznik rządu.

We wpisie udostępnił również wcześniejszy wpis premiera Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych. "Komisja Europejska i rynki finansowe pozytywnie oceniają finanse publiczne w Polsce, ale spin doktorzy Platformy Obywatelskiej walczą, aby wbić do głowy kolejne kłamstwo. Dlaczego? O co w tym chodzi? Chodzi o jedną podstawową kwestię: WYCOFAĆ SIĘ Z OBIETNIC WYBORCZYCH" - napisał premier.

"Kolejny rząd otrzyma w spadku budżet w dobrej kondycji. W kondycji lepszej niż ktokolwiek mógł się spodziewać po pandemii, kryzysie energetycznym czy agresji Rosji na naszego sąsiada" - podkreślił Morawiecki.