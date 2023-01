P. Müller po spotkaniu z SP: różnimy się co do kwestii związanych z legislacją i nowelizacją ustawy o SN

Jest zrozumienie największych wyzwań jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, natomiast różnimy się z Solidarną Polską co do kwestii związanych z samą legislacją i nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

W środę w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów miał być projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Po zakończeniu spotkania podsumowali je rzecznik rządu i minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Rzecznik rządu powiedział na briefingu prasowym, że dyskusja pokazała, iż "jest zrozumienie tych największych wyzwań jeśli chodzi o kwestie geopolityczne".

"Natomiast różnimy się co do kwestii związanych z samą legislacją i ustawą (nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym), ale dzięki temu, że dzisiejsze spotkanie miało szerszy charakter, mogły wybrzmieć zniuansowane oceny też ze strony Solidarnej Polski, różne konteksty, które też są istotne, ale też pewne zrozumienie dla tego, że faktycznie ważne jest to, aby Polska skorzystała ze środków finansowych na równorzędnych zasadach, podobnie jak wszystkie inne kraje UE" - powiedział Müller.

Szynkowski vel Sęk dodał, że kolejne konsultacje "pokazują sens prowadzenia rozmów nie tylko o projekcie ustawy, ale jako pochodna szerszej, ważniejszej dyskusji o tym, jak w kryzysie geopolitycznym, w jakim znalazła się Europa, powinien odnaleźć się nasz kraj i jakie środki zaradcze powinny zostać pilnie podjęte, by wykorzystać maksymalnie potencjał naszej obecności w UE".

Według niego "zdaje się nie ulegać wątpliwości" fakt, że w tym szczególnym momencie rząd powinien podjąć wszelkie starania, by wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków finansowych, które mogą służyć wzmacnianiu szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski, rozumianego także jako bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne.

Minister stwierdził, że środowe spotkanie spaja ZP; wyraził nadzieję, że pomimo rozbieżności "w kwestiach szczegółowych, dotyczących ustawy, często detalicznych", nie przesłonią one "konieczności podjęcia wyzwania w szeroko pojętym kontekście geopolitycznym".