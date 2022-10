P. Müller: prawdopodobnie w listopadzie decyzje ws. przedłużenia tarcz

Aktualne zagrożenia związane z inflacją oceniamy w cyklu kwartalnym, jesteśmy gotowi do tego, by część rozwiązań z tarcz przedłużyć; większość z nich obowiązuje do końca roku i to pewnie kwestia listopada, kiedy będą kolejne decyzje - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

W TVP1 rzecznik rządu został zapytany o ewentualne przedłużenie tarcz mających chronić Polaków przed rosnącymi cenami. "Tak jak mówiliśmy od samego początku, w cyklu kwartalnym oceniamy aktualne zagrożenia związane z inflacją. Jesteśmy gotowi do tego, aby część tych rozwiązań przedłużyć" - powiedział Müller. Zaznaczył, że nie chce precyzować tej kwestii.

"Widzimy co się dzieje choćby na rynku paliw, czy VAT na żywność, to są takie obszary, które są podstawowe i wokół nich będziemy się zapewne obracać" - dodał.

Müller powiedział też, że obecnie wszystkie programy energetyczne - gazowe, węglowe, zabezpieczające przed wzrostem cen nośników energii będą kosztowały więcej niż rocznie program 500 plus. "To jest taka skala środków finansowych, które kierujemy, by ratować polskie rodziny przed podwyżkami" - dodał.

Rzecznik rządu przypomniał, że większość z tarcz obowiązuje do końca roku. "Pewnie kwestia listopada, kiedy będą kolejne decyzje" - dodał Müller.