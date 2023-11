P. Müller: Premier jeszcze nie zdecydował, czy powoła nowego przewodniczącego KNF

Premier jeszcze nie zdecydował, ani co do faktu czy powoła nowego przewodniczącego KNF, ani kim będzie jeśli zdecyduje się na powołanie - powiedział w czwartek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Pytany o to, czy premier Morawiecki powoła szefa Komisji Nadzoru Finansowego, którego kadencja kończy się 23 listopada, rzecznik rządu odpowiedział: "Nie wiem czy taka decyzja zostanie podjęta. Premier jeszcze nie zdecydował, ani co do faktu, czy powoła przewodniczącego, ani kim będzie jeśli zdecyduje się na powołanie".

Podkreślił, że nawet jeśliby do takiego powołania doszło, nie rozumie "paniki" opozycji. "Boją się osoby, która będzie sprawowała nadzór nad rynkiem finansowym, bo będzie związana z PiS. Skąd ta obawa?" - pytał Müller.

Odnosząc się do słów prowadzącego rozmowę, że opozycja obawia się "zabetonowania instytucji finansowych przez nowego szefa KNF", rzecznik rządu wskazał, że odwołanie np. prezesów spółek skarbu państwa jest w takiej sytuacji możliwe, a powołanie nowych jest określone przepisami dot. wymogów, które muszą spełniać kandydaci. Jak zaznaczył Müller, natomiast jeżeli kandydat spełnia wymogi, szef KNF ma obowiązek zgodzić się na te działania.