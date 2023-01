P. Müller: presja ma sens; Niemcy przekażą system Patriot dla Ukrainy

Presja ma sens; wspólne działania dyplomatyczne doprowadziły do tego, że Niemcy przekażą system Patriot dla Ukrainy. Pomoc dla Ukrainy to większe bezpieczeństwo w całym regionie - podkreślił w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

"Presja ma sens!! Wspólne działania dyplomatyczne doprowadziły do tego, że Niemcy przekażą system Patriot dla Ukrainy. Pomoc dla Ukrainy to większe bezpieczeństwo w całym regionie" - napisał w sobotę wieczorem na Twitterze rzecznik rządu. Jak dodał, PiS "równa się wiarygodność i skuteczność", a Platforma Obywatelska "bałaby się nawet zapytać". Swój wpis Müller opatrzył także hasztagiem: #opozycjaPOmyłka

"Nie będzie węgla na zimę, chleb za 30 złotych, systemów Patriot nie można wysłać na Ukrainę... Opozycja w amoku politycznego ataku oderwała się od rzeczywistości. Czy osobom mającym na koncie tak wiele błędnych ocen można powierzyć stery państwa? #opozycjaPOmyłka" - napisał minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Również rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał na Twitterze o tym, że "niemieckie i amerykańskie Patrioty jadą na Ukrainę". Jak dodał, "kolejny raz Platforma Obywatelska i opozycja nie miała racji". "Gdyby rządzili nie byłoby Baltic Pipe, interkonektorów, terminala w Świnoujściu, zapory na granicy wschodniej. Amatorzy, na niczym się nie znają!" - napisał Bochenek, również dodając hasztag: #OpozycjaPOmyłka

W czwartek, po telefonicznej rozmowie prezydenta USA Joe Bidena i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, rządy Stanów Zjednoczonych i RFN ogłosiły we wspólnym oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom, że przekażą Ukrainie kolejną partię pomocy wojskowej. Stany Zjednoczone przekażą bojowe wozy piechoty Bradley, a Niemcy BWP Marder. Jak napisano, "Niemcy przyłączą się do Stanów Zjednoczonych i przekażą kolejną baterię obrony powietrznej Patriot". Według mediów chodzi o 50 Bradleyów i do 40 Marderów. Wcześniej Francja ogłosiła, że przekaże Ukrainie AMX-10 RC - kołowe opancerzone pojazdy zwiadowcze uzbrojone w armatę 105 mm.

21 grudnia, podczas wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie, USA zapowiedziały przekazanie Ukrainie zestawu Patriot.