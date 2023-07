P.Müller: projekt uchwały ws. referendum na pewno będzie w lipcu

Projekt uchwały w sprawie referendum na pewno będzie w lipcu; zadeklarowaliśmy, że ma się ono odbyć w terminie wyborczym, termin wyborów ustala prezydent, w związku z tym trzeba to skoordynować i wtedy uchwała zostanie przedstawiona - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller w Polsat News.

W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu pytany kiedy projekt uchwały ws. referendum trafi do Sejmu i kiedy poznamy ostateczny kształt pytania referendalnego, odparł, że trzeba to zsynchronizować z decyzjami prezydenta. "Zadeklarowaliśmy, że referendum ma się odbyć w terminie wyborczym. Termin wyborów ustala pan prezydent, w związku z tym trzeba to skoordynować i wtedy uchwała zostanie przedstawiona" - mówił Müller.

Na uwagę, że wszystko wskazuje, że będzie to 15 października odparł, że uchwała musi być w odpowiednim czasie opublikowana, więc "projekt uchwały na pewno będzie w lipcu". Dopytywany czy na posiedzeniu Sejmu pod koniec lipca odparł: "Zapewne tak".

Müller został też zapytany o opinię byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego, który w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" stwierdził, że istnieją poważne wątpliwości, czy referendum w sprawie migrantów będzie konstytucyjne.

"Jestem zażenowany takimi wypowiedziami. Gdy chce się zapytać naród Polski o bardzo ważną kwestię, to nagle wszyscy twierdzą, że jest coś niekonstytucyjne. Co jeszcze bardziej demokratycznego, co jeszcze bardziej konstytucyjnego może być, niż zapytanie obywateli o ich wolę w referendum. Co tak bardzo boli opozycję, co tak bardzo boli te +elity prawne w Polsce+, że naród Polski ma zostać zapytany o jakąś kwestię w referendum?" - zastanawiał się Müller.

"To ich boli, że to nie oni nagle mają decydować, tylko naród Polski, obywatele o tym co ma się dziać w kraju. Wiem, że dla niektórych jest to szokująca postawa, dla niektórych coś nietypowego, natomiast my uważamy, że w najważniejszych kwestiach Polscy powinni się wypowiedzieć.