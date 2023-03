P. Müller: strategia polityczna PO polega na obracaniu wszystkiego o 180 stopni

Strategia polityczna PO polega na obracaniu wszystkiego o 180 stopni. Donald Tusk jeździł do Rosji, budował politykę resetu z Moskwą, wspierał tę politykę w ramach UE, a teraz stroi się w piórka osoby, która rzekomo postępowała inaczej - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu w TVP Info na uwagę, że lider PO Donald Tusk twierdzi, iż jest politykiem antyrosyjskim i proukraińskim, i że tak zawsze było, odparł, że strategia polityczna PO polega na obracaniu wszystkiego o 180 stopni.

"W drugą stronę, kompletnie. Donald Tusk jeździł do Rosji, do Moskwy budował politykę resetu z Moskwą. Wspierał tę politykę resetu w ramach Unii Europejskiej. Nie sprzeciwiał się w sposób skuteczny rozbudowie relacji gazowych między Niemcami a Rosją. Nie był osobą, która po aneksji Krymu szczególnie mocno apelowała o sankcje. Wręcz mówił w pewnym momencie, że nie powinniśmy zbyt mocno tutaj w tym obszarze działać. A teraz? Stroi się w piórka osoby, która rzekomo postępowała inaczej" - powiedział Müller.

Polityk odniósł się też do niedawnego wpisu ambasadora Niemiec Thomasa Baggera, który na Twitterze odpowiedział wicepremierowi, szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi na jego słowa: "Nie ulega wątpliwości, że to polityka Niemiec spowodowała, iż Putin zdobył finanse, które spożytkował na wzmocnienie swojej armii", pisząc: "Czy pan wie, ile miliardów złotych Polska przelewała do Moskwy?".

"Myślę, że ambasador Niemiec już żałuje tych słów, w tym sensie, że to tylko pobudza do podsumowania tego niemieckiego rachunku. On jest przerażający, bo to Rosja i Niemcy, niestety przy przyzwoleniu niektórych polityków w Polsce, w tym Donalda Tuska, budowały sojusz energetyczny, który spowodował, że Rosja w taki sposób jak w tej chwili może prowadzić swoje działania wojenne ponieważ zgromadziła gigantyczny kapitał polityczny" - ocenił Müller.