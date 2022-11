P. Müller: strona związkowa ma przedstawić alternatywne warianty w sprawie emerytur stażowych

Umówiliśmy się ze stroną związkową, że przedstawi alternatywne warianty kosztowe do projektu w sprawie emerytur stażowych i wtedy będziemy dyskutować, czy jakakolwiek formuła tego typu rozwiązania jest możliwa - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany na konferencji prasowej o projekty ustaw w sprawie emerytur stażowych, które czekają na dalsze procedowanie w Sejmie. Temat ten był przedmiotem czwartkowych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami NSZZ "Solidarność".

Przed spotkaniem w KPRM przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda poinformował, że jednym z postulatów związkowców jest przyjęcie przez Sejm ustawy o emeryturach stażowych.

"Dzisiaj umówiliśmy się ze stroną związkową, że ponownie przedstawi możliwe warianty kosztowe, być może alternatywne do projektu, który aktualnie jest w Sejmie i wtedy będziemy dyskutować, czy jakakolwiek formuła tego typu rozwiązania w zakresie emerytury stażowej jest możliwa" - przekazał Müller. "Nie przesądzam w żadną stronę rozstrzygnięcia w tym obszarze" - dodał.

W grudniu ub.r. w Sejmie przeprowadzono pierwsze czytanie przygotowanego przez Solidarność projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych, pod którym zebrano 235 tys. podpisów. Przewiduje on, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Emerytura stażowa przysługiwałaby, pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. Projekt trafił do komisji polityki społecznej i rodziny.

W grudniu do Sejmu skierowany został też prezydencki projekt emerytur stażowych. Przewiduje on, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r., wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.