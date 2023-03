P. Müller: we wtorek będzie posiedzenie Rady Ministrów

We wtorek, mimo nieobecności premiera Mateusza Morawieckiego, odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów; omawiany będzie m.in. projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekt dot. żeglugi śródlądowej - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Müller był pytany na porannej konferencji prasowej, czy we wtorek zbierze się na posiedzeniu Rada Ministrów, jeśli tak, to jakie projekty będą omawiane. We wtorek rano, na stronie KPRM nie było jeszcze informacji ws. posiedzenia rządu.

Müller poinformował, że we wtorek odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów, mimo że nie będzie na nim obecny premier Mateusz Morawiecki, który udaje się z wizytą do Arabii Saudyjskiej.

Rzecznik rządu przekazał, że ministrowie będą omawiać m.in. projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej oraz o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Müller dodał, że te projekty będą głównymi tematami posiedzenia, ale być może dojdzie jeszcze trzeci temat. "Ale to jest do rozstrzygnięcia jeszcze przez pana premiera" - zastrzegł rzecznik rządu.