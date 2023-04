P.Müller: widzimy rolę Polski w budowaniu strategicznego partnerstwa między UE a USA

Zamiast o strategicznej autonomii, my mówimy o strategicznym partnerstwie UE ze Stanami Zjednoczonymi. Widzimy rolę Polski, by budować właśnie to partnerstwo i m.in. o tym premier Mateusz Morawiecki będzie mówił w USA - powiedział we wtorek w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu nawiązał w ten sposób do wypowiedzi francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który - w drodze powrotnej z niedawnej wizyty w Chinach - powiedział m.in., że Europa musi się oprzeć presji, by stać się "naśladowcą Ameryki". Odnosząc się do napięć między Państwem Środka a USA w sprawie statusu Tajwanu, ostrzegł, że "wielkim ryzykiem", przed którym stoi Europa jest to, że "zostaje uwikłana w kryzysy, które nie są nasze, co uniemożliwia jej budowanie swojej strategicznej autonomii".

Premier Mateusz Morawiecki przebywa obecnie w Waszyngtonie, gdzie spotka się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris, a - w kolejnych dniach - także z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

We wtorek przebywający - wraz z premierem - w USA rzecznik rządu Piotr Müller pytany był przez TVP Info m.in. o rolę Polski w pomocy Ukrainie. "Tu jesteśmy jednoznacznie pozytywnie postrzegani też w tym kontekście" - podkreślił.

"Pamiętajmy o tym, że to błędy właśnie m.in. Niemiec - czyli ten bliski sojusz z Rosją - doprowadziły do aktualnej sytuacji. Teraz widzimy niefortunne, a być może niestety zaplanowane wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który mówi o ścisłej współpracy z Chinami, o budowaniu strategicznej autonomii" - zauważył rzecznik rządu.

"My, zamiast strategicznej autonomii, mówimy o strategicznym partnerstwie (...) ze Stanami Zjednoczonymi. To jest obszar, który ma podobne, właściwie te same wartości - czyli demokracja, praworządność, budowanie systemów gospodarczych opartych właśnie o te zasady" - podkreślił. "A - z drugiej strony - mamy do czynienia właśnie chociażby z Rosją, która jest przeciwko tym zasadom, więc z takimi partnerami trudno współpracować i ostrzegamy przed tym" - dodał.

"My widzimy rolę tu Polski, by budować właśnie to strategiczne partnerstwo między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dziś o tym też premier będzie mówił" - podkreślił rzecznik rządu.