P.Müller: Wielka Brytania deklaruje dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej

Wielka Brytania deklaruje swoje dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie, w szczególności z uwzględnieniem Europy Wschodniej i terenu Ukrainy - poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller po rozmowie telefonicznej premierów Polski i Wielkiej Brytanii.

Podczas konferencji prasowej Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki oraz nowy szef brytyjskiego rządu Rishi Sunak "omówili kwestie związane z bezpieczeństwem, w szczególności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, kwestie bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności w kontekście szantażu gazowego i energetycznego, który realizuje Rosja oraz kwestie współpracy na rzecz pomocy Ukrainie".

"Premier Wielkiej Brytanii zapewnił, że nasza współpraca w zakresie gospodarczym, finansowym, bezpieczeństwa energetycznego, będzie kontynuowana tak, jak do tej pory" - mówił Müller.

"To ważne, bo też w najbliższym czasie - i to też zostało potwierdzone podczas rozmowy obu premierów - mają odbyć się konsultacje polsko-brytyjskie. Te konsultacje w ostatnim czasie zostały przełożone ze względu na sytuację polityczną Wielkiej Brytanii i zmiany na stanowisku premiera Zjednoczonego Królestwa" - dodał.

Jak zauważył Piotr Müller, Wielka Brytania i Polska, w kontekście wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie, należą do tych państw, które wykazały się największą determinacją we wspieraniu Ukrainy i we wszelkich działaniach związanych z sankcjami wobec Rosji.

"Cieszymy się, że tutaj Wielka Brytania deklaruje swoje dalsze działania w tym obszarze i kontynuację polityki na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie, w szczególności z uwzględnieniem Europy Wschodniej i terenu Ukrainy" - podkreślił rzecznik rządu.

"Premier Mateusz Morawiecki wyraził też podziękowanie i docenił obecność wojskową Wielkiej Brytanii w Polsce, która ma w tej chwili miejsce i cieszymy się, że te kwestie są realizowane i będą dalej realizowane przez Zjednoczone Królestwo" - przekazał Müller.

Rishi Sunak objął urząd premiera Wielkiej Brytanii pod koniec października; zastąpił na tym stanowisku Liz Truss, która ustąpiła po siedmiu tygodniach sprawowania władzy.