P. Müller: zapadła decyzja, że w referendum znajdzie się pytanie dotyczące przymusowej relokacji

Na ten moment zapadła decyzja, że w referendum znajdzie się pytanie dotyczące przymusowej relokacji. Na razie nie chciałbym dywagować, czy w referendum pojawią się inne pytania - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu został zapytany o słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który we wtorek na antenie TV Trwam mówił, że kwestia, ile będzie pytań w zapowiedzianym referendum ws. migrantów nie została jeszcze podjęta i nie wykluczał, że wśród pytań może znaleźć się też pytanie o reparacje od Niemiec.

"Na ten moment jest decyzja o pytaniu dotyczącym przymusowej relokacji. Co do ewentualnych innych pytań, jeżeli będą takie decyzje, to będę o nich informował. Na razie nie chciałbym dywagować, czy inne pytania w ogóle się pojawią" - mówił.

Zaznaczył, że obecnie jest zgoda na to jedno pytanie. "Co do ewentualnych innych rozważań takich decyzji w tej chwili nie ma podjętych" - dodał.

Jednocześnie zastrzegł, że temat reparacji "jest bardzo ważny". "My go podnosimy w dokumentach rządowych i w działaniach dyplomatycznych. Między innymi jest tutaj bardzo duża aktywność pana ministra Arkadiusza Mularczyka" - podkreślił.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział: "Planujemy wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji migrantów w tym samym czasie, także po to, by koszty były niższe; przeprowadzenie ich osobno to dodatkowe koszty".