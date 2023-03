P. Müller: zaplecze Donalda Tuska ruszyło, by spróbować walcem przejechać pozostałe partie opozycyjne

Cały aparat medialny, zaplecze Donalda Tuska, ruszyło po to, aby spróbować przejechać walcem pozostałe partie opozycyjne, aby przymusowo połączyć się w jedną listę - podkreślił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Zobaczymy czy ten walec będzie skuteczny - dodał.

Müller w poniedziałek podczas briefingu prasowego pytany był, czy Prawo i Sprawiedliwość woli konkurować z opozycją, która jest rozproszona czy z opozycją zjednoczoną, biorąc pod uwagę, że lider PO Donald Tusk mówi, że tylko jedna lista opozycji jest w stanie pokonać PiS.

"My będziemy konkurować bez różnicy na to, czy będzie jedna lista, czy wiele list. Aczkolwiek mam takie przekonanie, że cały aparat medialny, zaplecze Donalda Tuska, ruszyło po to, aby spróbować przejechać walcem pozostałe partie opozycyjne, aby przymusowo połączyć się w jedną listę. Zobaczymy czy ten walec będzie skuteczny" - powiedział.

Rzecznik rządu ocenił, że nie sposób inaczej odbierać poniedziałkowe działania medialne i interpretacje sondażowe. "Zresztą już nawet liberalno-lewicowi publicyści dzisiejsze, że tak powiem, wypociny +Gazety Wyborczej+ skomentowali w odpowiedni sposób" - dodał.

W poniedziałkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza" w artykule pt. "Tylko wspólna lista" opublikowała sondaż Kantar Public z którego wynika, że jedynie w wariancie przewidującym start z jednej listy KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL, mają one szanse na większość w Sejmie.