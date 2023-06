P.Müller: zastrzeżenia KE są nieuzasadnione; merytorycznie przedstawimy argumenty

Zastrzeżenia, które zostały zgłoszone przez Komisję Europejską do ustawy o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich, są naszym zdaniem nieuzasadnione; w merytoryczny, spokojny sposób przedstawimy wszystkie argumenty, które stoją za tą komisją – powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Komisja Europejska wszczęła w środę postępowania przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa UE w związku z przyjęciem ustawy o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

Müller zapytany w środę w Stalowej Woli o tę decyzję Komisji Europejskiej, zauważył, że głównym celem tej komisji, jest ograniczenie wpływów rosyjskich na terenie Polski i na terenie Europy.

"Te zastrzeżenia, które dzisiaj zostały zgłoszone przez Komisję Europejską, są naszym zdaniem nieuzasadnione. Po prostu w taki merytoryczny, spokojny sposób przedstawimy wszystkie argumenty, które stoją za tą komisją, jaki jest jej cel, jakie są też uwarunkowania prawne wewnętrzne nasze krajowe w tym obszarze. Będziemy to przedstawiać Komisji Europejskiej" - zapowiedział rzecznik rządu.

Według niego, nie ma obaw, "że ze strony Komisji Europejskiej będą jakieś daleko idące działania w tym obszarze". "Ale rozumiem też, że być może politycy Platformy Obywatelskiej, czy innych opcji politycznych w Polsce, próbowali stworzyć takie wrażenie w Brukseli, że dzieje się coś złego, więc na spokojnie te wyjaśnienia złożymy w stosownym terminie" - zadeklarował Müller.

Dopytywany o formalną informację od Komisji Europejskiej w tej kwestii, odpowiedział, że w środę było tylko kolegium komisarzy i komunikat prasowy. "Pewnie dokument wpłynie jutro lub w najbliższych dniach" - dodał.

Müller zapewnił, że rząd odniesie się do tych zarzutów, "jeszcze raz podkreślając, że w Polsce przede wszystkim ta komisja ma charakter ustawowy, czyli jest uregulowana na poziomie ustawy". "Tak, jak to jest w innych krajach na poziomie parlamentu decyduje się różnych sprawach, i również, że przede wszystkim od działań komisji przysługuje prawo odwołania do sądu do dwuinstancyjnego postępowania, w związku z tym też ochrona sądowa jest zapewniona" - wskazał rzecznik rządu.