P.Soloch: główne kierunki rozwoju wojska, które wyda prezydent, będą uwzględniały wydarzenia na Ukrainie

Główne kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych, które w piątek wyda prezydent Andrzej Duda, będą uwzględniały wnioski z wydarzenia na Ukrainie i sytuacji na całym świecie - powiedział w piątek doradca prezydenta, były szef BBN Paweł Soloch w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Soloch został zapytany w piątek w Programie Trzecim Polskiego Radia o zapowiedź szefa BBN Jacka Siewiery, że prezydent Andrzej Duda zaprezentuje główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-39. Według b. szefa BBN większość tego dokumentu nie zostanie upubliczniona. "To, co opinia publiczna dostanie do wiadomości, to będą zarysowane ogólne tendencje" - zaznaczył.

"Na pewno te główne kierunki będą uwzględniały to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku - czyli agresję rosyjską przeciw Ukrainie i wnioski z niej płynące, ale także ogólne tendencje na świecie, związane z jednej strony z rozwojem nowych technologii, a z drugiej strony z tym, że coraz więcej państw ma świadomość - my również - że jeśli chodzi o uzbrojenie, to na ile jest to możliwe musimy być samowystarczalni" - dodał Soloch.

Jak wskazał, chodzi tu o krajowe zdolności produkcyjne w zakresie broni czy amunicji. "Zapotrzebowanie na broń i amunicję do tej broni wzrosło niepomiernie, i to na pewno te główne kierunki będą uwzględniały" - dodał.

Szef BBN poinformował w czwartek, że prezydent Duda w piątek, podczas wizyty na poligonie pod Orzyszem, wyda +Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych+ na 2025-39. "W nowym cyklu programowania armia rozwijać się będzie wielodomenowo z zaawansowanymi zdolnościami cyber i space oraz uwzględnieniem bezpieczeństwa żołnierza" - napisał Siewiera na Twitterze.

31 marca na poligonie w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) prezydent i wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak będą obserwować strzelania z koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9.

Prezydent, jako zwierzchnik sił zbrojnych, określa w drodze postanowienia, na wniosek ministra obrony, Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa. Dokument ma charakter niejawny, a jego podstawą są m.in. wytyczne zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Główne kierunki określają priorytety rozwoju sił zbrojnych w 15-letnim cyklu planowania. Dokument, aktualizowany i wydawany co cztery lata, określa wymagania dotyczące podnoszenia zdolności operacyjnych wojska we wszystkich domenach operacyjnych - lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej - pod względem dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia.

Wydane przez prezydenta główne kierunki są podstawą prac nad programowaniem rozwoju sił zbrojnych; ich rozwinięciem będą opracowane przez MON i przyjęte w uchwale Rady Ministrów Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. Kolejnym etapem będzie wydanie przez ministra obrony programu rozwoju sił zbrojnych, który stanie się podstawą planu modernizacji technicznej.