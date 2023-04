P.Soloch: owoce wizyty Zełenskiego będą uzależnione od przebiegu wojny

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie była tylko wizytą budującą stosunki polsko-ukraińskie, należy też na nią patrzeć w wymiarze międzynarodowym. Owoce tej wizyty będą uzależnione od dalszego przebiegu wojny - powiedział w czwartek w Studiu PAP doradca prezydenta Paweł Soloch.

W środę z wizytą w Polsce przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z małżonką - Ołeną Zełenską. Ukraiński przywódca spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Zełenski wraz z prezydentem Dudą wygłosili też na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie przemówienia.

"To była pierwsza pełnowymiarowa, oficjalna wizyta prezydenta Zełeskiego razem z małżonką za granicą od wybuchu agresji rosyjskiej 24 lutego (ub. roku). Ta wizyta była przesłaniem dla obu narodów" - powiedział prezydencki doradca.

Były szef BBN pytany w czwartek w Studiu PAP o najistotniejsze kwestie poruszone podczas wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie wskazał, że "pierwszą i podstawową kwestią była sprawa pomocy wojskowej Ukrainie". "Wszyscy mówią o kontrofensywie ukraińskiej, stąd pomoc wojskowa jest niezwykle istotna".

Doradca prezydenta zwrócił uwagę, że "tę wizytę należy widzieć również w tym wymiarze międzynarodowym" i podkreślił, że "to nie była tylko wizyta budująca relacje i stosunki między Polską a Ukrainą (...), to było również przesłanie dla naszych sojuszników z NATO, dla naszych partnerów z Unii Europejskiej, dla wszystkich krajów tego, co określamy mianem Zachodu, zaangażowanych w pomoc Ukrainie".

"Oczywiście owoce tej wizyty w znacznej mierze będą uzależnione od dalszego przebiegu samej wojny, bo to jest tutaj kwestia kluczowa" - powiedział Soloch i wskazał, że na ten moment "Ukraińcy wywieźli z Warszawy obietnicę dostaw naszych Rosomaków, dostaw innego uzbrojenia (...) a strona polska dostała obietnicę i podpisaną deklarację dotycząca uczestnictwa naszego kraju w przyszłej odbudowie Ukrainy".

Przed wystąpieniem prezydentów na Placu Zamkowym w KPRM w obecności premiera Morawieckiego i prezydenta Zełenskiego podpisane zostało m.in. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kalibru 125 mm. Zełenski i Morawiecki podpisali także list intencyjny o współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności KTO Rosomak.

Dopytywany o kwestie, które nie wybrzmiały dostatecznie podczas wizyty ukraińskiego przywódcy, Soloch stwierdził, że "tego czego może zabrakło, jeżeli mówimy o samym wystąpieniu (...), to o ile nasz prezydent w sposób wyraźny i zdecydowany, ale też w bardzo koncyliacyjnym duchu odniósł się do kwestii historycznych, to prezydent Zełenski musnął tylko w swoim wystąpieniu te kwestie". "Nie padło słowo Wołyń" - dodał.

Soloch przypomniał, że dotychczas "dużym symbolicznym sukcesem naszego prezydenta była styczniowa wizyta we Lwowie, kiedy prezydent Zełenski złożył kwiaty na kwaterze żołnierzy polskich walczących o wolność Lwowa". "Ten gest ze stycznia był bardzo, bardzo ważny. Teraz byśmy oczekiwali jakiejś kontynuacji" - wskazał Soloch.