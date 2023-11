P. Szefernaker: premier Mateusz Morawiecki będzie próbował przekonać parlamentarzystów do programu PiS

Premier Mateusz Morawiecki będzie próbował przekonać do programu PiS parlamentarzystów. Zależy nam na tym, aby przedstawić program, z którym chcielibyśmy dalej tworzyć rząd – mówił w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Szczegóły możliwości formowania rządu będą przedstawiane przez samego premiera - dodał.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent powierzył też Markowi Sawickiemu z PSL funkcję marszałka seniora Sejmu. Jak uzasadnił, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.

Wiceszef MSWiA pytany w środę na konferencji prasowej w Koszalinie, gdzie premier Morawiecki będzie szukać brakującej większości parlamentarnej, by skutecznie utworzyć rząd, zaznaczył, że premier sam będzie informował o szczegółach. "Wszelkie informacje dotyczące szczegółów, dotyczące kolejnych dni i propozycji, które będą wynikały z możliwości formowania rządu, będą przedstawiane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego" - powiedział Szefernaker.

Jednocześnie wskazał, że PiS zależy na tym, aby przedstawić program, z którym Prawo i Sprawiedliwość chciałoby dalej tworzyć rząd. "Chcemy, aby posłowie mieli możliwość wyboru między programem, który my przedstawiamy, a tym który przedstawia dzisiejsza opozycja. (…) Wygraliśmy wybory parlamentarne, zdobyliśmy najwięcej głosów i partia, która zdobywa najwięcej głosów zawsze miała jako pierwsza możliwość utworzenia rządu. Więc my ten program przedstawimy i posłowie, będą mogli spojrzeć, który program jest lepszy, który można realizować" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Zaznaczył, że premier Mateusz Morawiecki będzie próbował przekonać do programu PiS parlamentarzystów. "Jeżeli to się nie uda, jeżeli będziemy w tej kadencji w opozycji, to nic się nie zmienia, jeśli chodzi o zadania, które postawili przed nami mieszkańcy regionu. Będziemy z ław opozycji stać na straży tych programów, przedsięwzięć, które rozpoczęliśmy w tej mijającej kadencji" - zapewnił Szefernaker.

Przekazał, że on jako poseł elekt z okręgu koszalińskiego, będzie stał na straży kontynuacji priorytetowych inwestycji w regionie, w tym budowy dróg ekspresowych, dworca PKP w Koszalinie, inwestycji w rozwój Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie oraz Politechniki Koszalińskiej.

Szefernaker podziękował za oddane głosy na PiS i na niego samego. Zaznaczył, że w nowym parlamencie PiS nadal będzie miał "mocną trzyosobową reprezentację Pomorza Środkowego". Przypomniał, że on sam uzyskał mandat z drugiego miejsca na liście, zdobywając ponad 29 tys. głosów. "Nikt nie uzyskał tak wysokiego wyniku z drugiego miejsca na liście bez względu na partie polityczne. To dla mnie wielkie zobowiązanie do tego, aby dalej kontynuować tą politykę, która była tu realizowana przez cztery lata" - zaznaczył.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. Pierwsze posiedzenie Sejmu prezydent zwołał na 13 listopada 2023 r. na godz. 12.00.