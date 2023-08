P. Szefernaker: próbuje się upolitycznić incydent z udziałem policyjnego śmigłowca

Próbuje się upolitycznić incydent z udziałem policyjnego śmigłowca - stwierdził w czwartek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Podkreślił, że nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, że ktoś uczestniczył w wydarzeniu lub pomagał w jego organizacji a incydentem.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS Szefernaker został zapytany, czy będą wyciągnięte konsekwencje wobec innego wiceministra z jego resortu, Macieja Wąsika, w związku z incydentem z udziałem śmigłowca Black Hawk podczas pikniku pod Sarnową Górą.

Szefernaker podkreślił, że trwają postępowania ws. incydentu związanego ze startem Black Hawka. "Trzeba wyjaśnić, dlaczego doszło do tego incydentu, z czego to wynikało, jakie były warunki pogodowe w momencie startu helikoptera. Jest próba upolitycznienia sprawy ze względu na to, że uczestniczył w tym wydarzeniu, ale ani w trakcie lądowania, ani startowania helikoptera nie był tam obecny żaden z ministrów MSWiA" - stwierdził Szefernaker. Zauważył przy tym, że patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa z PSL Adam Struzik.

"Próbujecie upolitycznić sprawę (...). Przedstawiacie tę sytuację tak, jakby to jeden z polityków sterował tym helikopterem" - powiedział dziennikarzom wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Podkreślił, że rząd jest dumny z tego, że "są takie maszyny, które przylatują także do mniejszych miejscowości, żeby pokazać Polakom, jak wygląda dzisiaj sprzęt kupowany przez policję, służby mundurowe". Dodał, że za rządów PO nigdy nie doszłoby do incydentu z Black Hawkiem, bo wtedy rząd nie kupował takich maszyn.

Na uwagę dziennikarza, że wiceminister Wąsik przyznał, iż sam pomagał "załatwić" śmigłowiec na piknik, Szefernaker zaznaczył, że "nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego między tym, że ktoś jest podczas takiego wydarzenia lub pomaga w jego organizacji" a incydentem.

W niedzielę podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa startujący śmigłowiec Black Hawk zerwał linię energetyczną w pobliżu osób obserwujących przelot.

Śledztwo w sprawie incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie, po czym przejęła je Prokuratura Okręgowa w Płocku z uwagi na fakt, że są w niej prokuratorzy wykwalifikowani w zakresie wypadków lotniczych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym.