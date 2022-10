P.Szrot: listopadowa wizyta prezydenta w Egipcie okazją do mówienia także o Ukrainie

Trzeba przekonywać cały świat, zwłaszcza kraje afrykańskie, do racji Ukrainy. Na początku listopada prezydent Andrzej Duda uda się do Egiptu na szczyt COP27, będzie to też okazja do mówienia o tym, co naprawdę dzieje się na Ukrainie - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Prezydencki minister zapytany został m.in. o przyjętą w środę przeważającą liczbą głosów przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, zaś przeciwko było tylko 5. Oprócz Rosji przeciwne były jedynie: Syria, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua. 35 krajów wstrzymało się od głosu, w tym Indie i Chiny.

Szrot zaznaczył, że przyjęcie rezolucji to krok w bardzo dobrym kierunku. "Bardzo dobry sygnał i bardzo dobry znak. Co nie znaczy, że nie trzeba przekonywać całego świata (...) do racji Ukrainy, jej prawa do obrony własnej niepodległości, tożsamości i wolności" - podkreślił szef gabinetu prezydenta.

Jak wskazywał, przekonywać do ukraińskich racji trzeba zwłaszcza kraje afrykańskie, Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej.

Pytany, czy prezydent planuje kolejne wizyty zagraniczne w wymienionych kierunkach, np. do krajów afrykańskich, odparł, że na początku listopada Andrzej Duda odwiedzi Egipt, gdzie będzie uczestniczył w szczycie klimatycznym COP27.

"To też będzie okazja, żeby po raz kolejny przekonywać te kraje, których optyka może być trochę zaburzona odległością geograficzną, brakiem zrozumienia problemów naszego regionu, przekonywać do tego, co się naprawdę dzieje na Ukrainie" - podkreślił prezydencki minister.

Wizyta prezydenta w Egipcie w związku z udziałem w Konferencji COP27 odbędzie się w dniach 6-8 listopada. Na początku września prezydent Duda złożył wizytę w Afryce Zachodniej. Odwiedził wówczas Nigerię, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal. Rozmowy dotyczyły m.in. dostawy surowców energetycznych do Polski i rosyjskiego szantażu żywnościowego. Wśród celów wizyt było również przedstawienie okoliczności wojny Rosji przeciw Ukrainie i przeciwstawienie się rosyjskiej propagandzie.