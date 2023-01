P.Szrot o czołgach dla Ukrainy: koalicja państw w tej sprawie już funkcjonuje, politycy z Niemiec muszą brać to pod uwagę

Koalicja państw, które powinny realizować przedsięwzięcie przekazania czołgów Ukrainie, właściwie już funkcjonuje; udział zadeklarowała np. Finlandia, Dania, również Wielka Brytania. Myślę, że politycy z Niemiec muszą to brać pod uwagę - powiedział w piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

W środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda przekazał, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa".

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot pytany był w piątek podczas rozmowy w Radiu Plus o to, czy było oficjalne pytanie do niemieckiego rządu o możliwość przekazania Leopardów Ukrainie, czy jest jakiś dialog Warszawa-Berlin w tej sprawie.

"To są tajniki kuchni dyplomatycznej. Oczywiście różne komunikaty płyną ze strony Niemiec, również od polityków niemieckich, również takie popierające to rozwiązanie, należy to zauważyć" - odpowiedział prezydencki minister.

Szrot podkreślił również, że koalicja państw sojuszniczych, w ramach której to przedsięwzięcie powinno być realizowane, "właściwie już funkcjonuje". "Udział w tej koalicji zadeklarowała na przykład Finlandia, Dania, również Wielka Brytania, która oczywiście nie posiada czołgów Leopard, tylko własne konstrukcje, czołgi Challenger. (...) Więc można mówić już o szerokiej koalicji" - zaznaczył. "Myślę, że politycy Niemiec muszą to brać pod uwagę" - dodał.

Pytany, czy w takim razie Niemcy są postawieni pod ścianą i muszą zgodzić się na przekazanie Ukrainie Leopardów, odparł: "Myślę, że jeśli racjonalnie oceniają to, jak Sojusz powinien traktować swoje bezpieczeństwo, jak aktywnie powinien wspierać Ukrainę w obronie nie tylko swojego terytorium, ale też całej Europy, wtedy powinny podjąć decyzję pozytywną".

Dopytywany ponownie o dialog z Niemcami w tej sprawie, Szrot powtórzył, że to "tajniki kuchni dyplomatycznej". "Byliśmy powściągliwi, kiedy chodziło o rozmowy w sprawie baterii rakiet Patriot i to pomogło sprawie i teraz te baterie będą za chwilę rozlokowane na terytorium Polski" - wskazywał. Na uwagę, że to polityka faktów dokonanych, prezydencki minister odparł: "Nie, dlaczego. Tak się prowadzi politykę zagraniczną. Powstaje projekt, dołączają do niego kolejne państwa i politycy z innych państw muszą się do tego odnieść". W jego opinii, "to jest naturalna sprawa".

Szrot pytany był również o to, czy niemieccy żołnierze i sprzęt baterii Patriot zaczną się w przyszłym tygodniu przenosić do Polski, czy prezydent wydał wymaganą zgodę na obecność obcych wojsk w Polsce. "Ja muszę inaczej powiedzieć. Realizuje się scenariusz nakreślony przez pana prezydenta, czyli baterie rakiet Patriot w Polsce chroniące polskie niebo i polskich obywateli, baterie rakiet Patriot na Ukrainie chroniące Ukraińców i Ukrainę, ale też pośrednio Polskę" - odpowiedział Szrot, dodając, że "prezydent wskazywał na zasadność takiego rozwiązania dla bezpieczeństwa nieba nad Polską".

"Pan prezydent, popierając takie rozwiązanie, będzie działał aktywnie na rzecz tego rozwiązania i bardzo dobrze, że Niemcy w tak krótkim terminie zdecydowały się te baterie do Polski skierować i zintegrować te baterie z polskim systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą" - wskazał.

Dopytywany, czy jest zatem zgoda prezydenta, Szrot odparł, że Andrzej Duda "zawsze popierał takie rozwiązanie, od samego początku i w tym kontekście trzeba jego działania interpretować".

W czwartek IAR podał, że jest zgoda polskich władz na stacjonowanie w naszym kraju żołnierzy Bundeswehry oraz że odpowiedni dokument w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Według IAR, mundurowi z Niemiec, którzy mają obsługiwać wyrzutnie Patriot, mają dotrzeć do Polski po weekendzie.

W czwartek portal dziennika "Suddeutsche Zeitung" podał, że niemiecka armia rozpoczęła przygotowania do dostarczenia Ukrainie i Polsce pocisków Patriot z zapasów sił powietrznych. Jeszcze w styczniu rozpocznie się szkolenie ukraińskich żołnierzy w obsłudze Patriotów - napisano.