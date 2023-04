P.Szrot o terminie rozprawy TK ws. noweli o SN: zawsze można powiedzieć, że mógłby być wyznaczony na bliższy dzień

Termin jest, jaki jest; zawsze można powiedzieć, że mógłby być wyznaczony na bliższy dzień. Teraz czekamy na to, co będzie się działo w TK - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany o wyznaczony przez Trybunał na 30 maja termin rozpatrzenia wniosku prezydenta ws. noweli ustawy o SN.

Trybunał Konstytucyjny na 30 maja wyznaczył termin rozprawy ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak wynika z wokandy, TK ma rozstrzygnąć tę sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot pytany, czy prezydent Andrzej Duda jest zadowolony z takiego terminu rozpatrzenia jego wniosku, odparł: "Już przed świętami docierały do nas sygnały, że ten termin może zostać szybko po świętach wyznaczony. Oczywiście pan prezydent też o tych sygnałach wiedział". "Termin jest, jaki jest. Zawsze można powiedzieć, że termin mógłby być wyznaczony na bliższy dzień" - powiedział PAP.

"Teraz po prostu czekamy na to, co się będzie działo w Trybunale. Czy ta większość, skład większościowy tzw., czyli 11-osobowy, będzie w stanie pracować" - powiedział Szrot.

Pytany, czy spodziewa się problemów w tym zakresie, odparł, że zawsze jest dobrej myśli. "Samo już wyznaczenie tego terminu, abstrahując od tego, na jaki dzień on został wyznaczony, to w jakimś stopniu potwierdza mój optymizm" - stwierdził minister.

W Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r., i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

Szrot pytany był również o czwartkowe wypowiedzi rzecznika KE Christiana Wiganda, który powiedział, że według KE Polska nie wykonała w pełni wyroku TSUE, Komisja jest zatem zobowiązana kontynuować swoje wezwania do zapłaty przez Polskę kar dziennych. Chodzi o dzienne kary 1 mln euro nałożone na Polskę w końcu października 2021 roku przez TSUE - na rzecz KE - za to, że Polska nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów.

"Kary nigdy nie miały żadnych traktatowych podstaw prawnych. Jakiekolwiek zarzuty stawiane Polsce z puntu widzenia praworządności wymiaru sprawiedliwości są bezpodstawne, więc w tym kontekście należy te słowa oceniać" - powiedział prezydencki minister.

Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej w lutym. Nowelizacja ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie prezydent zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą. Pod koniec lutego prezes Trybunału Julia Przyłębska poinformowała, że Trybunał wszczął postępowanie w związku ze złożonym przez prezydenta wnioskiem oraz że wkrótce odbędzie się rozprawa.

W skierowanym do TK wniosku prezydent zwrócił się o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. We wniosku prezydenckim zakwestionowano także m.in. przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidzianą w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.