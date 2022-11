P. Szrot: Paweł Kukiz ma w panu prezydencie lojalnego sprzymierzeńca, jeżeli chodzi o sędziów pokoju

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz ma w panu prezydencie lojalnego sprzymierzeńca, jeżeli chodzi o sędziów pokoju - podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Według niego lada chwila prace nad tym projektem zostaną sfinalizowane.

Paweł Szrot w rozmowie z TVP 1 był pytany o prezydencki projekt dotyczący wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Jak mówił, obecnie w Sejmie trwają prace nad tymi przepisami. "Myślę, że lada chwila te prace zostaną sfinalizowane" - ocenił minister. "Deklarację ze strony liderów Zjednoczonej Prawicy, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wskazują, że ten projekt zostanie uchwalony" - dodał.

Przypomniał też, że w ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda regularnie spotyka się z liderem Kukiz'15 i bardzo go ceni. "Paweł Kukiz jest już w tym momencie doświadczonym politykiem, nie jest już człowiek z zewnątrz tego świata jak siedem lat temu, poznał wiele reguł, poznał wiele zasad i myślę, że rozumie już więcej niż siedem lat temu i stać go jeszcze na chwilę cierpliwości" - podkreślił Szrot.

W rozmowie przypomniano, że w ostatnim czasie Paweł Kukiz zawiesił wspólne głosowania z PiS, do czasu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju. Szef gabinetu prezydenta ocenił, że są to działania doświadczonego polityka. "Paweł Kukiz ma w panu prezydencie lojalnego sprzymierzeńca, jeżeli chodzi o kwestię tej ustawy" - zaznaczył Szrot.

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie w Polsce instytucji sędziów pokoju. Prezydencka propozycja objęła: projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Propozycja zakłada utworzenie sądów pokoju jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju postuluje koło Kukiz'15.