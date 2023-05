P.Szrot: podczas wizyty w Albanii prezydent okaże wsparcie dla zachodnich ambicji tego kraju

Podczas wizyty w Albanii prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem tego kraju Bajramem Begajem; polski przywódca okaże wsparcie dla zachodnich ambicji Albanii, ale i innych krajów tamtego regionu - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

W środę i czwartek para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda złożą oficjalną wizytę w Albanii.

Szrot zaznaczył, że to bardzo istotna wizyta. "Albania to kraj Bałkanów Zachodnich, który aspiruje do Unii Europejskiej, który chce przetrzeć szlaki do tej Unii i który zasługuje na wsparcie w swoich ambicjach" - powiedział minister w KPRP.

Podkreślił, że czytelne jest, iż "kraje Bałkanów aspirują do świata Zachodu, a nie do tego ośrodka na Wschodzie, który chciałby je chętnie widzieć w swojej strefie wpływów".

Szrot poinformował, że prezydent podczas wizyty spotka się m.in. z prezydentem Albanii Bajramem Begajem i pokaże nasze wsparcie dla zachodnich ambicji zarówno Albanii, jak i innych krajów w tamtym regionie.

Kraje Bałkanów Zachodnich - Serbia, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna i Albania - zabiegają o członkostwo w UE.

Albania od 2009 roku jest członkiem NATO. W 2009 roku kraj ten złożył wniosek o członkostwo w UE, a od 2014 r. ma status kandydata do wspólnoty. 19 lipca 2022 roku UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną (która ma status kraju kandydującego do UE od 2005 roku).

Do UE kandydują również: Czarnogóra (status kandydata od 2010 roku), Serbia (status kandydata od 2012 roku) oraz Bośnia i Hercegowina (status kandydata od 2022 roku). W grudniu 2022 roku wniosek o przyjęcie do UE złożyło również Kosowo.